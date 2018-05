Ranghöchster Beamter Kims landet in den USA

Im Rahmen der Vorbereitungen eines Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist ein hochrangiger nordkoreanischer General einem Medienbericht zufolge auf dem Weg in die USA.

Kim Yong-chol sei am Dienstag in Peking gelandet und werde nach Gesprächen mit Regierungsvertretern am Mittwoch nach New York weiterreisen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Diplomatenkreise.

USA bereiten Treffen vor

Das Treffen von Trump und Kim Jong-un ist für den 12. Juni in Singapur geplant. Zwar hatte Trump den geplanten Gipfel in der vergangenen Woche zunächst unter Verweis auf «offene Feindseligkeit» Nordkoreas abgesagt. Da sich Nordkorea aber trotz Trumps Absage weiter offen für Gespräche zeigte, änderte Trump seinen Kurs wieder und erklärte, das Treffen sei weiter möglich.

US-Unterhändler unter Leitung des amtierenden US-Botschafters auf den Philippinen, Sung Kim, trafen sich am Sonntag mit nordkoreanischen Vertretern im Grenzort Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze. Nach Angaben des US-Außenministeriums reiste ein zweites Team mit Vertretern des Weißen Hauses nach Singapur, um die Logistik des geplanten Treffens zu klären.

«Potenzieller Gipfel»

Nach einem Abendessen am Mittwochabend wollten Kim Yong-chol und US-Außenminister Mike Pompeo auch am Donnerstag zusammenkommen, um den möglichen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten. Kim Yong Chols Reise wurde ebenso wie die Arbeit von zwei US-Delegationen in Singapur und Korea als Beleg dafür gewertet, dass beide Seiten nach wie vor an einem Gipfel zwischen Trump und Kim Jong Un interessiert sind.

Weder Kim noch Pompeo äußerten sich gegenüber Journalisten vor dem Abendessen in New York. Pompeo hatte auf Twitter zuvor jedoch mit Blick auf das geplante Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un von einem «potenziellen Gipfel» gesprochen.

