Warum trugen so viele Frauen Violett?

Es war ein historischer Tag auf der Bühne vor dem Kapitol. Kamala Harris legte als erste Person of Color und als erste Frau den Amtseid als Vizepräsidentin der USA ab. Zu diesem geschichtsträchtigen Ereignis kleidete sich Harris ganz in violett. Ex-First-Lady und -Außenministerin Hillary Clinton trug ebenfalls violett, genau wie Ex-First-Lady Michelle Obama, wenn auch in einer anderen Schattierung. Und auch Senatorin und Ex-Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren schloss sich dem Farbkonzept an.

Doch weshalb?

Erstens ist Violett die Farbe der Suffragetten (abgeleitet von engl. suffrage = Wahlrecht), also der Kämpferinnen für das Recht der Frauen für politischen Rechte. Deshalb war auch der Frauenstreik in Luxemburg violett geprägt.

Zweitens war Violett laut CNN die Farbe von Shirley Chisholm, der ersten Frau schwarzer Hautfarbe, die sich für die US-Präsidentschaft bewarb, nachdem sie 1968 die erste Afroamerikanerin im US-Repräsentantenhaus wurde. In der Kampagne für die Wahl im Jahr 1972 benutzte sie die Farbe Violett für ihre Flugblätter.

Drittens gilt Violett in der US-Politik als Farbe der Einheit. Denn die Mischung der Parteifarben Rot (Republikaner) und Blau (Demokraten) ergibt Violett. Die beiden zerstrittenen politischen Lager der USA wieder zusammenzubringen, ist eines der großen Ziele der Biden/Harris-Administration.

(L'essentiel/Lucas Orellano)