Die schlimmsten Tweets von Donald Trump

26.456 – so viele Tweets hat Donald Trump seit seiner Wahl zum US-Präsident im November 2016 bis am 31. Dezember 2020 abgesetzt. 1075 davon hat er im Anschluss wieder gelöscht. Mit dem Kurznachrichtendienst hat der abgewählte Präsident viel Zeit verbracht: Geht man davon aus, dass er zwei Minuten für einen Tweet und rund zehn Sekunden für einen Retweet benötigt, so war Trump während seiner Amtszeit mehr als 19 Tage auf Twitter.

Über den Kurznachrichtendienst hat Donald Trump seine Tiraden abgelassen, Regierungsmitglieder gefeuert, polarisiert, rassistische Äußerungen gemacht, politisiert und andere beleidigt. Im Schnitt verschickte er pro Tag 30 Tweets an seine 88 Millionen Follower – bis sein Account am 9. Januar dauerhaft gesperrt wurde. Eine Auswahl seiner Tweets:

Es ist kalt und schneit in New York. Wir brauchen die Klimaerwärmung!» « (Twitter/@realdonaldtrump)

«Sorry, Verlierer und Haters, mein IQ ist einer der höchsten und ihr wisst es! Bitte fühlt euch nicht dumm und unsicher. Es ist nicht eure Schuld.» (Twitter/@realdonaldtrump)

«Mexiko wird für die Mauer bezahlen» (Twitter/@realdonaldtrump)

«Trotz der ständigen negativen Presse covfefe» (Twitter/@realdonaldtrump)

«Ich habe Präsident Putin zweimal über die russische Einmischung in die US-Wahlen befragt. Er hat es vehement bestritten. Ich habe meine Meinung bereits abgegeben …» (Twitter/@realdonaldtrump)

US-Präsident Trump bezeichnete den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un als «Rocket Man» aufgrund von Raketentests. Kim Jong-un kam 2011 an die Macht. «Zu Rocket Man nett zu sein hat in 25 Jahren nicht funktioniert, warum sollte es jetzt funktionieren? Clinton hat versagt, Bush hat versagt, und Obama hat versagt. Ich werde nicht versagen.» Nach den Äußerungen erklärte das Außenministerium, dass die USA Nordkorea damit den Krieg erklärt hätten. (Twitter/@realdonaldtrump)

«Ich bin als SEHR erfolgreicher Geschäftsmann zu einem Top-TV-Star zum Präsidenten der Vereinigten Staaten geworden (bei meinem ersten Versuch). Ich denke, das ist nicht klug, sondern genial ... ein sehr stabiles Genie!» (Twitter/@realdonaldtrump)

«Der einzige Grund, für einen Demokraten zu stimmen, ist, wenn ihr es satt haben, zu gewinnen!» (Twitter/@realdonaldtrump)

Nachdem Trump sagte, dass ein Kauf von Grönland «strategisch interessant» sei, twitterte er. «Ich verspreche, dies nicht mit Grönland zu tun!» (Twitter/@realdonaldtrump)

«Covid, Covid, Covid – so geht der vereinte Ruf der Fake-News-Lamestream-Medien. Bis am 4. November werden sie über nichts anderes reden. Dann wird die Wahl (hoffentlich) vorbei sein. Dann wird Thema sein, wie niedrig die Todesrate ist und wie viele Krankenhauszimmer es gibt.» In den USA gab es bisher mehr als 22 Millionen Covid-19-Fälle. Mehr als 370.000 sind an den Folgen des Virus gestorben (Stand: 11. Januar 2021.)

«Ich habe die Wahl gewonnen» (Twitter/@realdonaldtrump)

Amtliche Twitter-Konten

Am 20. Januar, dem sogenannten Inauguration Day, findet die Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden statt. Bei der Machtübergabe erhält die neue Regierung auch die Kontrolle über diverse Accounts auf sozialen Medien. Es sind Regierungskonten, die nicht Trump gehören. Bei Twitter sind es zahlreiche Accounts, darunter @POTUS (President of the United States), der Account des US-Vizepräsidenten (@VP), das Konto der First Lady (@FLOTUS) und @WhiteHouse. Barack Obama war der erste US-Präsident (2009-2017), der Twitter nutzte.

Bei seinem Amtsantritt übernahm Donald Trump die Follower des Twitter-Kontos. Das dürfte beim Wechsel Trump/Biden allerdings nicht der Fall sein, wie ein Sprecher des Kurznachrichtendienstes erklärte. Die bestehenden Follower erhalten aber eine Meldung und ihnen wird die Wahl gelassen, ob sie @POTUS unter Joe Biden weiterhin folgen wollen. Wieso es zur Umstellung kam, hat Twitter nicht begründet. Wie das Wall Street Journal berichtet, gab es 2017 bei der Umstellung aber einige Schwierigkeiten. So führte eine Panne dazu, dass User, die @POTUS absichtlich nicht mehr folgen wollten, ihm – also Donald Trump – kurze Zeit später automatisch wieder folgten.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)