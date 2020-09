Russland verhaftet den «Jesus von Sibirien»

Maskierte Polizisten haben vergangene Woche den russischen Sektenführer Sergei Torop und zwei seiner Jünger verhaftet. Das berichtet die «Daily Mail». Bei der Verhaftung soll es sich um einen Großeinsatz mit über 50 beteiligten Polizisten gehandelt haben.

Die Behörden werfen Torop vor, psychische und physische Gewalt auf seine Anhänger ausgeübt zu haben. Zudem soll er in in Finanzbetrügereien verwickelt sein und die Anhänger seiner Sekte zu Zahlungen genötigt haben.

Der ehemalige Polizist Torop ist seinen Anhängern als Reinkarnation von Jesus unter dem Namen «Vissarion» bekannt. Er betreibt seinen Kult seit den 1990er-Jahren und lebte bisher, umringt von seinen fanatischsten Gläubigern, in einer abgeschiedenen Ortschaft in Sibirien.

Inwiefern die Verhaftung tatsächlich mit den Vergehen von «Vissarion» zusammenhängt ist unklar. In Russland wurden in den vergangenen Jahren vermehrt Mitglieder verschiedener Sekten verhaftet. Zudem soll Torop in letzter Zeit einigen lokalen Geschäftsleuten in die Quere gekommen sein.

(L'essentiel/Nicolas Saameli)