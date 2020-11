Trumps Stabschef positiv auf Corona getestet

Wie US-Medien übereinstimmend berichten, ist Trumps Stabschef Mark Meadows positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wann sich Meadows infizierte, sei unklar. Noch in der Nacht auf Mittwoch hatte er im Weißen Haus an einer Wahlparty des US-Präsidenten teilgenommen, zu der 250 Menschen geladen waren. Wie die New York Times berichtet, infizierten sich außer Meadows vier weitere Personen, die im Weißen Haus arbeiten.

Die Berichte, dass Meadows mit dem Coronavirus infiziert sein soll, folgt auf die Meldung über Corona-Rekordwerte in den USA. Die Zahl der Neuinfektionen erreicht in dem Land am dritten Tag in Folge einen Rekord.

Bis Freitag waren mehr als 127.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert worden, wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte. Das Weiße Haus gilt als Cluster, nachdem sich er anderem Donald Trump Anfang Oktober selbst infiziert hatte. Der Umgang mit der Verfolgung von Infektionsketten hatte in der Folge für Kritik gesorgt.

(L'essentiel)