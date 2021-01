Liegt die freie Rede in den Händen der Tech-​​Giganten?

Die Twitteralternative Parler war insbesondere in Kreisen von Rechtsradikalen beliebt – nun ist sie laut AFP seit Sonntag offline. Aus dem Appstore und Googleplay wurde die App bereits vergangene Woche geworfen, nun hat Amazon Parler gar von seinem Cloud-Hosting-Angebot gelöscht. Das Netzwerk sei nicht schnell genug gegen gewalttätige Inhalte auf der Plattform vorgegangen, schrieb Amazon in einem Brief. Nach der Löschung der Social-Media Profile des US-Präsidenten Donald Trump stellt dies eine weitere Reaktion der Tech-Konzerne auf die Erstürmung des US-Capitols durch Trump-Anhänger am Mittwoch dar.

Wie stark muss Social Media reguliert werden?

Ob diese neuen Restriktionen legitim sind, darüber streiten nicht nur Privatpersonen auf Social Media, sondern auch die Expertenwelt. Für den IT-Rechtsanwalt Martin Steiger war eine stärkere Regulierung im digitalen Raum längst absehbar. «Donald Trump verletzte seit Jahren offensichtlich und schwerwiegend die Nutzungsbedingungen von Twitter und anderen Plattformen.» Mit Blick auf seinen Status als US-Präsident hätten die Plattformen Trump aber jahrelang gewähren lassen. «Diese Ausnahme war schon immer fragwürdig», sagt Steiger. «Man kann vermuten, dass die langjährige Zurückhaltung der Plattformen auch wirtschaftliche Gründe hatte, denn Trump sorgte für viel lukrative Aufmerksamkeit.»

Steiger denkt, dass Extremisten auch weiterhin im Internet unterwegs sein werden, auch wenn das Ausweichen auf andere Plattformen immer schwieriger werde. «Der Instant-Messager-Dienst Telegram dürfte die beliebteste Alternative sein und bleiben.» Er sieht in der Sperrung Trumps aber auch ein Warnsignal für andere Politiker, die sich öfters diskriminierend und an der Grenze der Strafbarkeit äußern. «Die Meinungsfreiheit geht richtigerweise sehr weit, hat aber auch Grenzen. Wo diese Grenzen liegen, muss demokratisch und rechtsstaatlich festgelegt werden», erklärt Steiger.

Eine demokratische Regulierung von Social Media sei wichtig, aber auch schwierig, schreibt der deutsche Jurist Hendrik Wieduwilt in seinem Blog: «Anders als ein Staat ist ein privater Konzern nicht demokratisch legitimiert. Er unterliegt keinen Wahlen. Was Mark Zuckerberg oder Jack Dorsey gut und richtig finden, ist allein ihre Meinung.» Wenn nicht mehr das Volk bestimmen könne, was ein Politiker sagen darf, entstehe schnell ein Demokratiedefizit.

«Die Hetze war demokratisch legitimiert»

Man dürfe auch nicht vergessen, dass die Hetze im Fall der Capitolstürmung durchaus demokratisch legitimiert war. «Sie kamen von einem gewählten Präsidenten», erklärt Wieduwilt. «Würde ein Gericht die Tweets und Aussprüche des Präsidenten filetieren müssen, wäre die Sache nicht so einfach», führt er aus. Trumps Äußerung zum Sturm aufs Capitol – «Wir lieben Euch. Ihr seid sehr besonders» – sei natürlich kalkuliert und in der Wirkung brutal gewesen. «Er ist für die Gewalt politisch verantwortlich, aber nicht unbedingt rechtlich.» Im Lichte der Meinungsfreiheit sei es noch kein Gewaltaufruf, wenn sich eine Menge durch allgemeine Sätze und Empörungen zu Straftaten aufstacheln lasse.

Aber wer entscheidet nun zwischen Meinungsfreiheit und Gewaltaufruf im digitalen Raum? «Rechtlich gesehen sind es ganz klar die Gesetzgeber», sagt Wieduwilt. Wenn diese eine Äußerung untersagen, müssten die Plattformen es umsetzen. Das Vorgehen von Facebook, Twitter und Amazon zeige, dass das letzte Wort praktisch bei den Konzernen liege, erklärt der Jurist. Ähnliche Bedenken äußerte auch Edward Snowden. «Ob zum Guten oder zum Schlechten, dies wird uns als Wendepunkt im Kampf um die Kontrolle über die Sprache im digitalen Raum in Erinnerung bleiben», schreibt er auf Twitter.

Facebook officially silences the President of the United States. For better or worse, this will be remembered as a turning point in the battle for control over digital speech. https://t.co/RBfoIn4ENE — Edward Snowden (@Snowden) January 7, 2021

(L'essentiel/Nathan Keusch)