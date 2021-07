FBI konfiszierte Lego-​​Kapitol bei Krawallmacher

FBI-Beamte nahmen am 11. Juni in Glenshaw im US-Bundesstaat Pennsylvania einen mutmaßlichen Teilnehmer an den Krawallen vom 6. Januar in Washington D.C. fest. In der Wohnung des 27-jährigen Robert Morss fanden sie bei der Durchsuchung nicht nur mehrere Waffen sowie Kleidungsstücke, die er am Tag des Aufstandes getragen hatte, sondern auch das fertig zusammengebaute Lego-Modell des Kapitols, wie jetzt bekannt wurde. Ob er sich damit vor dem Sturm der Trump-Anhänger auf das Gebäude besser mit den Örtlichkeiten vertraut machen wollte, ist nicht bekannt.

Das Miniatur-Regierungsgebäude aus Plastik wurde als Beweismittel konfisziert, Morss sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Dem Aushilfslehrer und früheren Army Ranger wird von den Behörden in der Anklageschrift ziviler Ungehorsam, Diebstahl von Regierungseigentum sowie Widerstand und Angriff gegenüber Sicherheitskräften vorgeworfen. Mehrere Videoaufnahmen zeigen den Ex-Elitesoldaten bei Rangeleien mit der Polizei – unter anderem dabei, wie er versucht, einem Polizisten den Schlagstock zu entwenden. Zudem soll er einen Zaun niedergerissen haben, der die Sicherheitskräfte vom Mob trennte. Zudem ist zu hören, wie er Polizisten anschreit: «Ihr Typen betrügt uns! Kriegt ihr auch genug, um eure eigenen Leute zu betrügen?»

Wollte Morss bewaffnete Miliz gründen?

Neben einer Pistole, einem Sturmgewehr und einer Pumpgun beschlagnahmten die FBI-Beamten auch ein Notizbuch von Morss, das sie in seinem Auto gefunden hatten. In dem Büchlein, das den Titel «So schafft man Schritt für Schritt eine Miliz» standen ganze Sektionen über Themen wie Kampfübungen, Hinterhalte oder taktische Aufstellungen. Zudem enthielt das Büchlein Einträge wie «Sturmgewehr mitnehmen», «Körperpanzerung mitnehmen» oder «vier Magazine».

Die Anlage wirft Morss vor, beim Aufstand eine führende Rolle gespielt zu haben. Er ist einer von 535 Personen, die vom US-Justizdepartement im Nachgang zu den blutigen Krawallen angeklagt wurden. Mindestens 165 von ihnen sind wegen Angriffen und Widerstand gegen die Staatsgewalt konfrontiert, über 50 zudem wegen Einsatz von tödlichen oder gefährlichen Waffen. Vielen der Angeklagten drohen jahrzehntelange Gefängnisstrafen.

(L'essentiel/trx)