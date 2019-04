Xavier Bettel hält «historische Rede» in Mexiko

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel hat bei seinem ersten offiziellen Staatsbesuch in Mexiko offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auf seiner Agenda stand am Dienstag nicht nur, die Stärkung der bilateralen Beziehungen der beiden Länder und der Klimaschutz, sondern auch eine flammende Rede für die Rechte von Frauen, Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen (LGBT) im mexikanischen Senat.

Bettel betonte, dass ihm klar sei, dass Mexiko in dieser Angelegenheit viel weiter entwickelt sei, als andere Länder. In einigen Landesteilen ist die Homo-Ehe erlaubt. Allerdings gebe es in anderen Landesteilen noch immer viel zu tun.

Die Rede des Luxemburger Premiers wurde von Genaro Lozano, einem bekanten Politologen im Mexiko, als «historisch» eingestuft. «Wir haben im mexikanischen Senat noch nie eine Rede eines Würdenträgers aus dem Ausland gehört, die so pro LGBT-Rechte und Frauenrechte war», sagte Lozano zur Nachrichtenagentur Reuters. Der Politologe widmete der Rede Bettels einen Beitrag in der Zeitung Reforma, die in Mexiko-Stadt eine große Leserschaft hat.

Luxembourg Prime Minister Xavier Bettel addressed the Mexican Senate calling on lawmakers to advance #LGBT+ rights in the country of some 120 million peoplehttps://t.co/qzDG4Pb8vp — Thomson Reuters Foundation News (@TRF_Stories) 10. April 2019

Compartimos con Luxemburgo la convicción de una agenda avanzada LGTB;derechos humanos; defensa de los Acuerdos de Acción Climática de Paris y multilateralismo. Gracias por su visita Primer Ministro Xavier Bettel !! pic.twitter.com/1GHy2bao5z — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 8. April 2019

Un gay en Palacio Nacional. Va mi columna sobre @Xavier_Bettel. Gracias por leer y por RT. https://t.co/37ljJQF9VA pic.twitter.com/47wAqcGgpw — Genaro Lozano (@genarolozano) 9. April 2019

(sw/L'essentiel)