Weitere Haftbefehle nach Explosion in Beirut

Zweieinhalb Wochen nach der verheerenden Explosion mit mindestens 182 Toten im Hafen von Beirut hat ein Richter weitere Haftbefehle erlassen. Sie richten sich gegen den Leiter der Zollbehörde in der libanesischen Hauptstadt sowie einen Ingenieur, der für Instandhaltungsarbeiten zuständig war, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Freitag berichtete. Der Leiter des Beiruter Hafens und der dortigen Zollbehörde sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Die Explosion am 4. August soll durch große Mengen Ammoniumnitrat verursacht worden sein, die seit Jahren ohne Sicherheitsvorkehrungen im Hafen gelagert wurden. Mehr als 6000 Menschen wurden verletzt. Etwa 300 000 wurden obdachlos. Große Teile der Stadt sind stark beschädigt.

(l'essentiel/dpa)