Saudi-​​Arabien will diesen Teenager hinrichten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der 18-jährige Murtaja Qureiris soll in Saudi-Arabien hingerichtet werden. Grund dafür ist, dass er vor acht Jahren an einer Fahrrad-Demonstration mit 30 weiteren Kindern teilgenommen hat und «die Leute wollen Menschenrechte» in ein Megafon gerufen hat. Auch danach engagierte er sich weiter, bis er mit 13 Jahren verhaftet wurde. Da war er gerade dabei, mit seiner Familie nach Bahrain zu reisen.

Zur Zeit seiner Festnahme war Qureiris der jüngste bekannte politische Gefangene Saudi-Arabiens. Danach verbrachte er beinahe vier Jahre in Untersuchungshaft und mindestens 15 Monate in Einzelhaft. Unter Folter soll er ein Geständnis abgelegt haben.

Aufwiegelung zum Aufruhr

Nun soll der Teenager hingerichtet werden, berichtet CNN. Gerade wird ihm der Prozess gemacht und er wird angeklagt, Mitglied einer Terror-Organisation zu sein. Dafür droht ihm die Enthauptung mit einem Schwer und die anschließende Kreuzigung.

Auf «Aufwiegelung zum Aufruhr» steht in Saudi-Arabien die grausamste Strafe. Nach dem Tod soll der verstümmelte Körper für die Öffentlichkeit zur Schau gestellt werden. Saudi-Arabien hat eine der höchsten Hinrichtungsraten der Welt, darunter finden sich auch viele Jugendliche. Dafür wird das Land häufig von Menschenrechtsgruppen scharf kritisiert.

(L'essentiel/doz)