Hicks Infektion war bekannt – Trump reiste dennoch

Hope Hicks, eine wichtige Beraterin des US-Präsidenten, wurde am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Zuvor, am Dienstag, war sie mit Donald Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist.

Am Folgetag habe Hicks bei einer Wahlkampagne in Minnesota erste Krankheitssymptome gezeigt, berichtet die New York Times. Am Mittwochabend schließlich habe «eine kleine Gruppe von Trumps Stab» von Hicks’ Ansteckung gewusst, wie US-Medien nun berichten.

Dennoch habe der US-Präsident am Donnerstag zu einem Spendenanlass in seinem Golfclub in New Jersey reisen können. Ob Trump sich dabei an die Distanzregeln hielt oder eine Maske trug, ist unklar. Normalerweise trägt er in der Öffentlichkeit keine Maske. Das Weiße Haus begründete dies damit, dass der Präsident und sein Umfeld regelmäßig auf das Coronavirus getestet würden.

Eine Pressekonferenz im Weißen Haus

Ebenfalls am Donnerstag hatte Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany, die naturlaut eng mit ihm und seinen Mitarbeitern in Verbindung steht, eine Pressekonferenz im Weißen Haus abgehalten.

Weder sei dabei über die Ansteckung von Trump-Beraterin Hicks informiert worden, noch habe McEnany eine Maske getragen, regen sich jetzt Journalisten auf, die an der gestrigen Pressekonferenz teilgenommen hatten. «Man muss sich fragen: Warum konnte Präsident Trump am Donnerstag dennoch nach New Jersey fliegen, obwohl er wusste, dass er für die Gäste und Spendengeber ein Risiko darstellen könnte?», so eine CNN-Reporterin. «Warum hielt die Sprecherin des Weißen Hauses ein Treffen ab, obwohl sie wusste, dass sie zuvor in Kontakt mit einer positiv getesteten Person gekommen war?»

Auf diese Fragen wird sich das Weiße Haus gefasst machen müssen. Trump-Sprecherin McEnany übt sich derweil in Durchhalteparolen während ihrer Quarantäne: «Euer Präsident wird weiterhin das Volk an die erste Stelle stellen», schreibt sie auf Twitter. Und: «Amerika steht vereint. Die Kraft des ganzen Landes ist mit Präsident Trump und der First Lady.»

