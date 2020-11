Von Bad Mondorf nach Florida – und Trump-​​Fan

Er lebt schon so lange auf der anderen Seite des Atlantiks. Sogar schon so lange, dass er die Fragen, die wir ihm gestellt haben, auf Englisch beantwortet. Étienne Jehl, 65 Jahre alt, kam 1976 in die Vereinigten Staaten, um in einem französischen Restaurant in New Jersey zu arbeiten. Seither hat er das Land nicht mehr verlassen. «Ich habe überall in den USA gelebt, in mehreren Staaten», sagt der in Metz geborene Mann. Seine Ausbildung zum Gastronom machte er in Luxemburg – genauer gesagt in Bad Mondorf. Später arbeitete er noch für einige Betriebe in der Hauptstadt. Ein anderes Leben.

Heute ist Jehl ist durch und durch Amerikaner. Vor nicht allzu langer Zeit hat er die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Nach Frankreich oder Luxemburg will er nicht mehr zurückkehren. Der laufenden Präsidentschaftswahl blickt er mit Sorge entgegen: «Es ist die wichtigste Wahl seit Jahrzehnten.»

T-Shirt, Maske, Tasse

Jehl wird sein Kreuzchen bei Trump machen, daraus macht er keinen Hehl. Er besitzt sogar Fan-Artikel: T-Shirt, Tasse und sogar einen Mund-Nasen-Schutz in den republikanischen Farben. «Trump ist fantastisch. Er hat in den letzten vier Jahren Großes für das Land geleistet. Neunzig Prozent von dem, was er versprochen hat, hat er gehalten. Er hat große Erfolge bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gefeiert und auch in der aktuellen Gesundheitskrise», ist sich Jehl sicher.

Joe Biden hat seiner Meinung nach wenig Chancen ins Oval Office gewählt zu werden. «Alle denken, dass Biden das Rennen macht. Aber er ist zu alt, um ein solches Amt zu bekleiden.» Wie viele andere US-Amerikaner befürchtet Jehl, dass es im Anschluss an der Wahl in seinem Land zu gewaltsamen Protesten kommen könnte. «In den Großstädten haben schon viele ihre Häuser und Geschäfte verbarrikadiert.»

(nc/L'essentiel)