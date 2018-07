Mindestens 28 Tote bei Anschlag nahe Wahllokal

In Pakistan findet am Mittwoch die Parlamentswahl statt. Zur Wahl in dem stark patriarchal geprägten Land hatten sich mehr als neun Millionen neue Wähler registriert. Insgesamt sind rund hundert Millionen Stimmberechtigte zur Wahl des Parlaments aufgerufen.

Bei einem Selbstmordattentat nahe einem Wahllokal im Südwesten Pakistans sind nach Behördenangaben mindestens 28 Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden. Der Attentäter habe versucht, in das Wahllokal in der Stadt Quetta zu gelangen, sagte ein örtlicher Verwaltungsbeamter der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Demnach sprengte er sich in die Luft, als die Polizei versuchte ihn aufzuhalten.

Bei einem weiteren Vorfall in Baluchistan war zuvor ein Polizist getötet worden, als eine Handgranate auf ein Wahllokal geworfen wurde. Drei weitere Menschen wurden verletzt.

Mehrere Anschläge vor den Wahlen

Die Wahl findet unter strikten Sicherheitsvorkehrungen statt. Bei schweren Anschlägen auf Wahlkampfveranstaltungen wurden in den vergangenen Tagen mehr als 175 Menschen getötet, darunter drei Kandidaten. Insgesamt mehr als 370.000 Soldaten sollen im ganzen Land für einen ordnungslauten Ablauf der Wahlen sorgen – so viele wie noch nie in der Geschichte des Landes.

Nach letzten Umfragen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Regierungspartei Pakistanische Muslim-Liga (PML-N) von Ex-Premier Nawaz Sharif und der Tehreek-e Insaf (PTI) des ehemaligen Kricket-Stars Imran Khan.

Da aber laut Wahlforschern vermutlich keine Partei auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen wird, steht der südasiatischen Atommacht eine Hängepartie bei der Regierungsbildung bevor.

(L'essentiel/sil/sda/afp)