WHO erteilt Biontech-​​Impfstoff Notfallzulassung

Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer erhält als erster eine Notfallzulassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das teilt die WHO in einem Tweet mit. «Es ist er erste Impfstoff, der die Notfallzulassung der WHO erhält, seit die Pandemie ausbrach. Ein fairer globaler Zugang zu Impfstoffen ist essentiell für die Bekämpfung der Pandemie.»

The Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine today became the first vaccine to receive WHO validation for emergency use since the outbreak began.



Equitable global access to vaccines is crucial to combat the pandemic.



