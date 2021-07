Sydney will Militär gegen Corona-​​Skeptiker einsetzen

Die Polizei in Sydney hat angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen die Unterstützung des Militärs angefordert. 300 Soldatinnen und Soldaten sollen bei der Überwachung des Lockdowns in der australischen Millionenmetropole helfen, wie der Polizeichef des Bundesstaats New South Wales, Mick Fuller, am Donnerstag mitteilte. Der Lockdown gilt seit fünf Wochen.

Lockdown bis Ende August?

Die Restriktionen haben die Ausbreitung des Coronavirus bislang nicht bremsen können. Mit 239 Ansteckungsfällen verzeichnete Sydney zuletzt einen neuen Tageshöchstwert, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen während der aktuellen Corona-Welle, die im Juni begonnen hatte, liegt in der Stadt bei 2810.

Unter den Lockdown-Regeln dürfen die Einwohnerinnen und Einwohner von Sydney ihre Häuser und Wohnungen nur verlassen, um sich zur Arbeit oder zum Arzt zu begeben, Lebensmittel und andere essenzielle Güter einzukaufen und Fitnesstraining zu machen. Viele Einwohnerinnen und Einwohner halten sich jedoch nicht an die Vorschriften. Parks und Strände sind weiterhin stark besucht. Die Polizei werde nun vermehrt Geldstrafen bei Verstößen verhängen, kündigte Fuller an. Der Lockdown gilt nach bisheriger Planung bis Ende August.

