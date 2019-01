Trump einigt sich mit Demokraten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie die Washington Post berichtet haben sich Trump und seine Widersacher in der US-Regierung vorerst einigen können. Der Shutdown, der seit mehr als einem Monat die USA in vielen wichtigen Teilen lahmgelegt hatte, ist damit zwar beendet, das eigentlich Streitthema – die Finanzierung von Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko – aber noch nicht vom Tisch.

Denn während der neue Plan die Regierungsarbeit für drei Wochen finanzieren soll, ist ein Bau der Mauer darin nicht vorgesehen.

+++Update folgt+++

