Warum putschte das Militär gerade jetzt?

Die Medien hätten den Militärchef falsch interpretiert, hieß es noch am Samstag von den Tatmadaw, den Streitkräften Myanmars. Am Montag zeigte sich dann aber, dass die Putschdrohung ganz richtig aufgefasst worden war: Das Militär entmachtete die zivile Regierung von Aung San Suu Kyi und übernahm die Kontrolle im Land.

Nicht belegter Wahlbetrug war die offizielle Begründung dafür, dass geputscht wurde, als das neugewählte Parlament zusammenkommen sollte. Bei der Wahl vom November hatte die NDL, die Partei der in der eigenen Bevölkerung enorm beliebten, international aber umstrittenen früheren Freiheitsikone Suu Kyi, wieder haushoch gewonnen.

Weltweit wird gerätselt, was die wirklichen Beweggründe der Streitkräfte für den Putsch waren. Dabei stehen zwei Fragen im Vordergrund: Erstens, warum hat das Militär überhaupt geputscht, wo es doch laut Verfassung ohnehin über extrem große Macht im Parlament verfügte? 25 Prozent der Parlamentssitze fallen automatisch der Armee zu, die zudem auch wichtige Ministerposten besetzt. Darauf hatte die Junta nach fast 50-jähriger Diktatur gepocht – und das war der Preis, den Aung San Suu Kyi zahlte, um selbst an die Macht zu kommen und zu bleiben. Die zweite Frage: Warum kam der Putsch gerade jetzt?

Bedrohende Beliebtheit und …

Beobachter glauben, dass die Militärs vor allem Suu Kyis wachsender Beliebtheit im Land entgegensteuern wollten. Ihr Sieg bei der Wahl war geradezu erdrutschartig. Auch forderte die 75-Jährige, die seit 2015 faktische Regierungschefin war, immer wieder, die Quote für Verfassungsänderungen zu ändern.

«Das hat den Verdacht des Militärs vertieft, dass Suu Kyi das zivil-militärische Kräfteverhältnis verändern wollte», schreibt am Dienstag die indische Tageszeitung «Hindustan Times». Die britische «Times» merkt dazu aber an, dass das Militär über ein sehr wirksames Veto gegen Verfassungsänderungen verfüge. «Vielleicht sind sie einfach schlechte Verlierer, die ihre eigene Unbeliebtheit nicht akzeptieren können».

… ein mächtiger alter General

Dass das Militär gerade jetzt geputscht hat, hat politischen Kommentatoren zufolge mit dem mächtigen General Min Aung Hlaing (64) zu tun. Dieser modernisierte die Tatmadaw und rüstete sie mit neuen Waffen aus China, Russland oder Israel aus. Gleichzeitig arbeitete er mit Suu Kyi in einer seltsamen Symbiose zusammen. Das Verhältnis galt aber als schwierig und soll sich zuletzt weiter verschlechtert haben.

Zudem hätte der Armeechef diesen Juli in Pension gehen sollen. Offenbar hoffte der General für die Zeit nach seinem Ruhestand auf ein höheres Amt mit Hilfe der vom Militär unterstützten politischen Partei, sagt der Myanmar-Experte Hervé Lemahieu vom Lowy Institute in Australien. Doch diese scheiterte deutlich bei den Wahlen im November. So sei dem 64-Jährigen wohl klar geworden, dass er auf diesem Weg nicht an der Macht bleiben kann.

«Auf die Spur bringen»

Der Experte erwartet, dass Min Aung Hlaing jetzt versucht, «sein Land durch Wahlen wieder in die Spur zu bringen, von denen die Hauptakteure der NLD-Partei und Aung San Suu Kyi ausgeschlossen werden».

International galt Min Aung Hlaing schon vor dem Putsch als «Persona non grata». 2019 wurde er wegen seiner Rolle bei den brutalen Vertreibungen gegen die muslimische Minderheit der Rohingya mit US-Sanktionen belegt. Facebook verbannte den Oberbefehlshaber wegen Hassreden gegen die staatenlose Minderheit aus seinem Netzwerk.

Ermittler der Vereinten Nationen fordern gegen ihn und andere hochrangige Militärs eine Anklage wegen Völkermords. Min Aung Hlaing bestreitet hingegen die brutale Verfolgung durch die Tatmadaw, die 2017 mehr als 700’000 Rohingya zur Flucht ins benachbarte Bangladesch trieb.

