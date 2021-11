Biden hängt sich Trump an den Weihnachtsbaum

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat es zurück ins Weiße Haus geschafft - zumindest in Form eines Fotos, das eingerahmt am Weihnachtsbaum von Joe und Jill Biden hängt, wie verschiedene US-Medien berichten. Sie werten das als Versöhnungsgeste zur Weihnachtszeit.



Das Foto von Donald Trump und seiner Frau Melania hängt am Baum im State Dining Room, zusammen mit Schnappschüssen der Obamas, der Familien der beiden Präsidenten Bush, der Reagans und der Carters. Auch die Demokraten Bill und Hillary Clinton haben einen Platz am Weihnachtsbaum des Präsidenten. Weitere Fotos ehemaliger Präsidentenfamilien, darunter auch die Trumps, schmücken einen Flur. An einer anderen Wand hängen gerahmte Weihnachtsgrüsse von Biden, Obama und Trump.

Weihnachtlicher Waffenstillstand

Der weihnachtliche Waffenstillstand steht im Gegensatz zu der erbitterten Beziehung zwischen den Trumps und den Bidens. Nach Joe Bidens Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2020 schlug Trump die seit langem bestehende traditionelle Einladung zum Tee, die scheidende Präsidenten und First Ladys von ihren Nachfolgern erhalten, aus. Ein weiterer Bruch mit den Traditionen im Weißen Haus: Trump hat seinen demokratischen Vorgänger Barack Obama nie zu einer offiziellen Porträtenthüllung empfangen. Der Republikaner hat auch noch kein eigenes Porträt im Weißen Haus aufhängen lassen.





Trump und Biden hatten sich einen erbitterten Wahlkampf geliefert. Trump hat bis heute seine Niederlage nicht akzeptiert. Er wittert Wahlbetrug und hat das Ergebnis durch alle Instanzen juristisch angefochten. Jedoch wurden seine Klagen jeweils abgeschmettert. Am 6. Januar 2021 hielt der abgewählte Trump in Washington eine Rede vor seinen Anhängerinnen und Anhängern, in der er erneut von einem angeblichen Wahlbetrug sprach. Davon angestachelt kam es in der Folge zum Sturm aufs Capitol.











(L'essentiel/job)