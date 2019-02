LKWs mit Familien verlassen IS-​​Hochburg

Etwa 30 Lastwagen der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) verließen den umzingelten Ortsteil von Baghus im Osten Syriens. An Bord waren Zivilisten und Familienangehörige von IS-Kämpfern

Die Fahrzeuge, auf denen sich vor allem Frauen und Kinder befanden, fuhren zunächst in Richtung eines improvisierten Lagers der kurdischen Kämpfer. Bereits am Dienstag hatten rund 30 Personen das noch von den IS-Kämpfern gehaltene Gebiet verlassen können.

IS-Kämpfer von Syrischen Demokratischen Kräften umzingelt

Die Vereinten Nationen schätzen, dass etwa 200 Familien auf engstem Raum zusammen mit IS-Kämpfern eingeschlossen sind. Die Syrischen Demokratischen Kräfte haben nach eigenen Angaben rund 500 IS-Kämpfer in dem Ort Baghus am Euphrat umzingelt. Er gilt als der letzte vom IS kontrollierte Ort in Syrien.

Im benachbarten Irak hatte die irakische Regierung bereits im vergangenen Jahr den Sieg über die Terrormiliz verkündet. Allerdings kommt es auch dort weiterhin zu Anschlägen.

(L'essentiel/sda)