Liberale Anwältin gewinnt Wahlen

Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen lag die liberale Bürgeranwältin Zuzana Caputova in der Nacht zum Sonntag mit fast 60 Prozent klar vor dem EU-Kommissar Maros Sefcovic. Sie dankte kurz nach Mitternacht den Wählern für ihr Vertrauen, das sie als Signal der Veränderung interpretiere. Sefcovic gratulierte ihr zu ihrem Erfolg. Das offizielle Endergebnis soll allerdings erst am Sonntagmittag bekannt gegeben werden, wie das Innenministerium in Bratislava in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

Die 45-Jährige hatte bereits in den Umfragen deutlich vor Maros Sefcovic, dem von den regierenden Sozialdemokraten nominierten Vizepräsidenten der EU-Kommission, geführt. Schon im ersten Wahlgang am 16. März errang die 45-jährige Umweltaktivistin mit fast 41 Prozent einen deutlichen Vorsprung auf den 52-jährigen Diplomaten, der mit nicht ganz 19 Prozent Zweiter wurde. Der parteilose Amtsinhaber Andrej Kiska war nicht mehr angetreten.

Insgesamt waren am Samstag mehr als 4,4 Millionen Stimmberechtigte zur Wahl ihres neuen Staatsoberhaupts für die nächsten fünf Jahre aufgerufen. Bei sonnigem Frühlingswetter verlief die Wahl bis zum Abend ohne nennenswerte Zwischenfälle. Auch viele Slowaken, die in den österreichischen und ungarischen Nachbargemeinden der Hauptstadt Bratislava oder in Tschechien leben, fuhren eigens über die Grenze, um an der Wahl teilnehmen zu können, die nur im Inland möglich ist.

(L'essentiel/roy/sda)