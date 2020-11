China erzürnt Australier mit Fotomontage

Der australische Premierminister Scott Morrison verurteilte am Montag den «skandalösen Tweet» des chinesischen Regierungssprechers Lijian Zhao und forderte Peking dazu auf, sich öffentlich zu entschuldigen. Zhao sorgte für Empörung, als er ein bearbeitetes Bild auf der Plattform teilte, auf dem ein australischer Soldat einem afghanischen Kind ein blutiges Messer an die Kehle hält. «Hab keine Angst, wir sind gekommen, um dir Frieden zu bringen», heißt es in der Überschrift der Fotomontage. Zhao schreibt dazu: «Wir verurteilen solche Handlungen und fordern, dass die Soldaten zur Rechenschaft gezogen werden.»

Der Post wurde Tage nach der Veröffentlichung eines Berichts über Kriegsverbrechen von australischen Soldaten in Afghanistan geteilt. Spezialeinheiten sollen zwischen 2005 und 2016 Dutzende Zivilisten und unbewaffnete Gefangene getötet haben. Das ist das Ergebnis eines Untersuchungsberichts, der nach vierjährigen Ermittlungen am 19. November vorgelegt wurde. Demnach zwangen hochrangige Befehlshaber junge Soldaten, die wehrlosen Menschen zu töten, erklärte der australische General Angus John Campbell.

Die Ergebnisse der Untersuchungen gingen von den schwerwiegendsten Verstößen gegen militärische Verhaltensregeln aus. «Das rechtswidrige Töten von Zivilisten und Gefangenen ist niemals zu akzeptieren», sagte er.

Angespannte Beziehung

Australiens Premier Morrison bezeichnete Zhaos Tweet als eine skandalöse und widerliche Beleidigung der australischen Streitkräfte. Er forderte Twitter auf, den Beitrag zu löschen. «Die chinesische Regierung sollte sich für diese Publikation schämen», so Morrison in einem Tweet, der innerhalb weniger Stunden Tausende von Reaktionen nach sich zog.

Die chinesische Außenministerin Hua Chunying sieht jedoch keine Fehler im Verhalten der chinesischen Regierung. «Einige australische Soldaten haben in Afghanistan schwere Verbrechen begangen. Die Details sind entsetzlich und schockierend. Es gibt Berichte über 14-jährige Jungen, deren Kehle durchgeschnitten wurden, sagte die Außenministerin in einem Fernsehauftritt laut «News.com.au». Die australische Wut über den Tweet sei fehl am Platz.

Die Beziehungen zwischen den Regierungen in Canberra und Peking haben sich in den letzten Monaten stetig verschlechtert. China, Australiens größter Handelspartner, hat kürzlich gegen Canberra Vergeltungsmaßnahmen ergriffen und die Einfuhr einer großen Anzahl landwirtschaftlicher Produkte wie Rindfleisch, Gerste und Holz eingestellt.

Aggressive Kommunikation

Die staatlich kontrollierte chinesische Presse hat Australien in verschiedenen Bereichen mehrfach angegriffen. Australien hat seinerseits den chinesischen Telekommunikationsgiganten Huawei von der Bereitstellung des 5G-Netzwerks ausgeschlossen und eine unabhängige Untersuchung der Herkunft des Coronavirus beantragt.

Die Veröffentlichung des umstrittenen Tweets ist das jüngste Beispiel für ein neues Maß an aggressiver Kommunikation der chinesischen Regierung gegenüber dem Ausland. Seit letztem Jahr haben sich viele Diplomaten via Twitter geäußert (obwohl der Nachrichtendienst von China blockiert wird) und die Position ihrer Regierung manchmal vehement und kontrovers verteidigt.

(L'essentiel/Katja Fässler)