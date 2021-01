Alexej Nawalny nach Landung festgenommen

Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach seiner Landung in Moskau noch am Flughafen festgenommen worden. Der 44-Jährige sei an der Passkontrolle abgeführt worden, meldete der Telegram-Kanal des Oppositionellen am Sonntag. Russlands Strafvollzug hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben, weil er während seines Aufenthaltes in Deutschland gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll.

Das Flugzeug mit dem Kremlgegner Alexej Nawalny an Bord ist vom Moskauer Flughafen Wnukowo auf den größeren russischen Hauptstadt-Airport Scheremetjewo umgeleitet worden. Darauf wiesen Anzeigetafeln im Terminal von Wnukowo am Sonntagabend hin, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag berichtete. Die Maschine der Fluggesellschaft Pobeda war in Berlin gestartet, kreiste kurz vor der geplanten Landung über dem Flughafen Wnukowo und änderte dann den Kurs. Der Oppositionelle Ilja Jaschin sprach von einer «hysterischen Reaktion» des Machtapparats.

Sicherheitskräfte gingen auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo massiv gegen Unterstützer Nawalnys vor. Es gab mehrere Festnahmen. Unter den Festgenommenen waren auch Nawalnys engste Mitarbeiterin, die Juristin Ljubow Sobol, sowie weitere Aktivisten. Uniformierte drängten Menschen zurück, die den 44-jährigen Oppositionspolitiker empfangen wollten. Die auf Anti-Terror-Einsätze spezialisierte Sonderpolizei OMON hatte mit mehreren Gefangenentransportern Stellung bezogen.

Nach der Landung am Flughafen Scheremetjewo sagte Nawalny in einem vom russischen Sender Dozhd veröffentlichten Video, dass alle Vorwürfe gegen ihn konstruiert seien und dass er keine Angst habe. Er sei froh wieder in Russland zu sein, in seiner Heimat. Auf einem Video ist zu sehen, wie Nawalny sich bei der Passkontrolle mit der Polizei auseinandersetzt. Danach gibt er seiner Frau einen Kuss, bevor er von den Beamten abgeführt wird.

Zur Fahndung ausgeschrieben

Fünf Monate nach seiner Vergiftung in Sibirien hatte der Kremlkritiker seine Heimreise von Deutschland nach Russland angetreten. Das Flugzeug sollte um 17.20 Uhr MEZ (19.20 Uhr Ortszeit) landen. Der russische Oppositionsführer wird unter anderem von seiner Ehefrau Julia Nawalnaja und seinen Mitarbeitern begleitet. Er hatte seine Anhänger aufgerufen, ihn auf dem Flughafen zu treffen.

Die Moskauer Staatsanwaltschaft warnte danach vor unerlaubten Kundgebungen und drohte mit Konsequenzen. Die russische Justiz hat Nawalny zur Fahndung ausgeschrieben, weshalb der Gegner von Kremlchef Wladimir Putin im Vorfeld mit seiner Festnahme rechnen musste. Er soll in einem früheren Strafverfahren gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben.

Nawalny erholte sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem als Chemiewaffe verbotenen Nervengift Nowitschok. Das Attentat war am 20. August in der sibirischen Stadt Tomsk verübt worden. Nawalny hatte immer wieder Putin und den Inlandsgeheimdienst FSB für den Mordanschlag verantwortlich gemacht. Der Kremlchef hatte das stets zurückgewiesen. Ungeachtet der Gefahr, getötet oder festgenommen zu werden, erklärte Nawalny mehrfach, dass sein Platz in Russland sei und er dort seinen Kampf gegen das «System Putin» fortsetzen wolle.

Sofortige Freilassung gefordert

EU-Ratschef Charles Michel hat die sofortige Freilassung Nawalnys gefordert. Die Verhaftung des 44-Jährigen unmittelbar nach seiner Ankunft in Moskau sei inakzeptabel, schrieb Michel am Sonntag auf Twitter. «Ich rufe die russischen Behörden auf, ihn sofort freizulassen.» Ihm schloss sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell an. Er schrieb auf Twitter, eine politische Instrumentalisierung der Justiz sei nicht akzeptabel.

Auch Italiens Außenminister Luigi di Maio spricht sich für die Freilassung des Kremlgegners aus: «Und wir erwarten, dass seine Rechte respektiert werden.»

Der grüne Abgeordnete Sven Giegold schreibt, seine Fraktion habe beim Europaparlament beantragt, die Festnahme von Nawalny auf die Tagesordnung für eine Debatte zu setzen und auch eine Resolution zu beschließen.

Jake Sullivan, der Sicherheitsberater des künftigen US-Präsidenten Joe Biden, hat die Angriffe des Kremls auf Nawalny als eine Verletzung der Menschenrechte und einen Affront gegenüber dem russischen Volk bezeichnet, das will, «dass man seine Stimme hört.»

Die US-Regierung hat die sofortige Freilassung von Nawalny gefordert. «Die Vereinigten Staaten verurteilen aufs Schärfste die Entscheidung Russlands, Alexej Nawalny zu inhaftieren», teilte US-Außenminister Mike Pompeo am Sonntagabend mit. «Wir nehmen mit großer Sorge zur Kenntnis, dass seine Festnahme der jüngste in einer Reihe von Versuchen ist, Nawalny und andere Oppositionelle und unabhängige Stimmen, die den russischen Behörden kritisch gegenüberstehen, zum Schweigen zu bringen.» Die russische Regierung müsse gleiche Bedingungen für alle politischen Parteien und Kandidaten schaffen, die sich am Wahlprozess beteiligen wollten.

(L'essentiel/DPA/kat/chk)