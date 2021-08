Mehrere Länder Europas schließen ihre Botschaften

Als Konsequenz aus dem schnellen Vormarsch der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat die deutsche Regierung beschlossen, das Personal der Botschaft in Kabul in den nächsten Tagen auf das «absolute Minimum» zu reduzieren. Die Botschaftsmitarbeitenden würden mit Chartermaschinen ausgeflogen, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas. Darin würden auch afghanische Ortskräfte, die früher für die Bundeswehr oder Bundesministerien gearbeitet haben oder heute noch für sie arbeiten, ausgeflogen.

Kopenhagen und Oslo schließen vorübergehend

Auch Dänemark und Norwegen schließen vorübergehend ihre Botschaften in Kabul. Sämtliche Angestellte der dänischen Botschaft werden evakuiert, darunter auch lokal ansässige afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beide Länder machten klar, dass die Sicherheit von Angestellten, Entsandten und lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern allerhöchste Priorität habe.

Boris Johnson ruft zu Krisensitzung

Großbritanniens Premier Boris Johnson hat wegen des beschleunigten Vormarschs der Taliban für diesen Freitag eine Krisensitzung seiner Regierung einberufen. Bereits am Donnerstagabend hatte die britische Regierung angekündigt, 600 weitere Soldaten nach Afghanistan zu entsenden. Diese sollen bei der Ausreise britischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie früherer afghanischer Ortskräfte helfen.

USA will 3000 Soldaten nach Kabul schicken

Die USA hatten bereits am Donnerstag die Reduzierung ihres Botschaftspersonals und die Entsendung von rund 3000 zusätzlichen Soldaten an den Flughafen in Kabul angekündigt. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums schloss nicht aus, dass auch Bundeswehrsoldaten zur Absicherung einer Rückholaktion zum Einsatz kommen könnten. Die deutsche Bundeswehr halte Kräfte bereit, die «im Falle des Falles zur Verfügung stehen», sagte er.

