Drei Aktivisten in Haft wegen Kritik am Königshaus

Drei Aktivisten der Demokratiebewegung in Thailand müssen in Untersuchungshaft: Panusaya «Rung» Sithijirawattanakul, Panupong «Mike» Jadnok und Jatupat «Pai» Boonpattararaksa organisierten laut der thailändischen Staatsanwaltschaft im September 2020 eine Demonstration im Zentrum von Bangkok und verstießen so gegen mehrere Gesetze. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten und 15 weiteren Demonstranten Aufwiegelung und Majestätsbeleidigung vor.

Auf dem Höhepunkt der Proteste im vergangenen Jahr waren zehntausende Menschen in Bangkok auf die Straße gegangen, um den Rücktritt des ehemaligen Armeechefs und jetzigen Ministerpräsidenten Prayut Chan-O-Cha und eine neue Verfassung zu fordern. Die Protestbewegung brach damit ein Tabu in Thailand.

Kritik ist verboten

Die drei Aktivisten zogen am Montagmorgen in Begleitung von zahlreichen Aktivisten zu dem von Polizisten umstellten Gericht. Die Unterstützer trugen Fahnen und Poster anderer inhaftierter Aktivisten. Der Schutz der Monarchie regelt der Paragraphen 112 des thailändischen Strafrechts. Er verbietet faktisch jede Kritik am Königshaus und der Monarchie. Verstöße können mit bis zu 15 Jahren bestraft werden.

Jatupat teilte im Onlinedienst Facebook mit, dass er, Panusaya und Panupong in U-Haft genommen worden seien. «Kämpft alle weiter», schrieb er. 14 weitere Aktivisten, denen aufrührerische Aktivitäten vorgeworfen wurden, kamen gegen Kaution frei, ein weiterer musste wegen eines weiteren Vorfalls in U-Haft bleiben.

