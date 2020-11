Jill Biden will ihren normalen Job weiter ausüben

Die Rolle der First Lady der USA ist in erster Linie ergänzend gedacht. Die Frau des amtierenden Präsidenten hat vor allem eine repräsentative Rolle an der Seite ihres Mannes. Nebenbei kümmert sie sich um Herzensprojekte, die bei breiten Bevölkerungsschichten gut ankommen, wie beispielsweise Michelle Obama um die Ernährung und Fitness von Kindern. Dazu darf sie jeweils zu Festtagen das Weiße Haus dekorieren.

Jill Biden arbeitet als College-Professorin

Jill Biden reicht das nicht. Die Ehefrau des frisch gewählten US-Präsidenten Joe Biden will nach dessen Amtsantritt am 18. Januar 2021 weiter ihrem normalen Job nachgehen, wie USA Today berichtet. Hält sie an ihrem Plan fest, ist sie die erste First Lady in der 231-jährigen Geschichte der USA, die 100 Prozent weiterarbeitet, während ihr Mann Präsident ist.

Biden ist auch eine der best-ausgebildeten First Ladys aller Zeiten. Sie verfügt über einen Bachelor- und zwei Master-Abschlüsse, dazu ist sie Doktor der Erziehungswissenschaften. Seit 2009 unterrichtet sie, eine gute Auto-Halbstunde vom Weißen Haus in Washington DC entfernt, Englisch am Northern Virginia Community College. Und das mit Begeisterung. Im August schrieb sie auf Twitter: «Unterrichten ist nicht, was ich tue, sondern wer ich bin.»

Modernisierung der Rolle der First Lady?

First-Lady-Expertin Katherine Jellison sagte gegenüber USA Today: «US-Amerikaner wollten ihre First Ladys bisher im Weißen Haus und an der Seite ihres Präsidenten, wann immer möglich. Vielleicht ist die Zeit gekommen, in der die Bürger der Idee, dass die Frau des Präsidenten gleichzeitig First Lady sein und arbeiten kann, offener gegenüberstehen.»

Es wird dennoch davon ausgegangen, dass auch Jill Biden sich typische First-Lady-Projekte vornehmen wird. Das tat sie schon, als ihr Mann Joe noch Vizepräsident war. Sie engagierte sich beispielsweise für Kriegsveteranen und die Krebsforschung.

(L'essentiel/Lucas Orellano)