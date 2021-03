Kapitol-​​Polizisten verklagen Donald Trump

Die beiden Kapitol-Polizisten James Blassingame und Sidney Hemby verklagen den früheren Präsidenten Donald Trump wegen des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar. Trump habe die Kapitol-Stürmer «über Monate mit seinen unbelegte Behauptungen zu einem angeblichen Wahlbetrug aufgepeitscht», was zur Gewalt auf dem Capitol Hill mit Toten geführt habe.

Sie seien auf Trumps Anweisung zum Kapitol gegangen, hätten Polizisten attackiert und staatliches Eigentum zerstört, während die Abgeordneten den neuen Präsidenten des Landes hätten bestätigen sollen, heißt es in der bei einem Bundesgericht eingereichten und am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Klage.

Weiter führen die beiden Beamten ins Feld, während des Angriffs auf den Kongresssitz in Washington «physische und emotionale Schäden» erlitten zu haben. So wurde James Blassingame, ein langjähriger Armeeveteran, nach eigenen Angaben bei der Erstürmung an Kopf und Rücken verletzt. Zudem sei er während des Angriffs von Trump-Anhängern rassistisch beleidigt worden. Sidney Hemby, der seit elf Jahren bei der Kapitolpolizei ist, wurde der Klageschrift zufolge an Hand und Knie verletzt, als er von Randalierern gegen die Türen des Kapitolgebäudes gepresst wurde. Außerdem seien ihm Chemikalien ins Gesicht und auf andere Körperteile gesprüht worden.

Die Polizisten verlangen von Trump Entschädigungszahlungen und Schadenersatz in ungenannter Höhe.

Erste Klage von Polizisten

Es handelt sich nun um die erste Klage, die Polizisten wegen der Erstürmung des Kapitols gegen Trump einreichten. Von zwei Abgeordneten war der frühere Präsident bereits zuvor wegen des Angriffs verklagt worden.

Trump-Sprecher Jason Miller ließ eine Anfrage der «Washington Post» für einen Kommentar zunächst unbeantwortet.

Als Folge der Konfrontationen am Kongresssitz war ein Polizist gestorben, dutzende weitere wurden verletzt.

Als Konsequenz aus den Ausschreitungen hatte der von Bidens Demokraten dominierte Kongress ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet, nachdem dieser bereits aus dem Amt geschieden war. Das Verfahren wegen «Anstiftung zum Aufruhr» scheiterte jedoch im Senat, da dort die notwendige Zweidrittelmehrheit aufgrund fehlender Stimmen von Trumps Republikanern nicht zustande kam.

(L'essentiel/gux/AFP)