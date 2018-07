Plötzlich halten sie Händchen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon vor seinem Besuch in London provozierte US-Präsident Donald Trump seine Gastgeberin, indem er Zweifel an ihrem Brexit-Kurs äußerte. Wenig später empfing Theresa May das Präsidentenpaar zu einem Galadinner im Blenheim Palace nahe Oxford.

May legt viel Wert darauf, die «besondere Beziehung» zwischen London und Washington zu beschwören. Von Trump erhofft sie sich baldige Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit.

Auf der Treppe zum Eingang des Blenheim Palace kam es dann zu einer – vor allem nach Trumps verbaler Attacke gegen May – eher überraschenden Annäherung, als der US-Präsident für einen kurzen Moment Mays Hand ergriff (Video). So hatte er es schon einmal Ende Januar 2017 getan. Über die Geste, beziehungsweise darüber, dass May diese zuließ, ärgern sich viele Briten: «Sie wird Händchen halten mit ihm, egal wie sehr er sie beleidigt hat», schreibt einer.

our 'Strong & Stable' PM will hold hands with him no matter how much he insults her & the UK... pic.twitter.com/SXQoNSFei5— plus ça change #FBPE (@iannolanphoto) 13. Juli 2018

«Würde Trump mit einem Premierminister Händchen halten?», fragt sich ein anderer ob der Geste des US-Präsidenten.

Grim af. Would Trump hold hands with a male PM? #strongandstable pic.twitter.com/kPIweHgb66— Hannah ???? (@charlat_han) 13. Juli 2018

«Das perfekte Kleid, wenn du nicht Händchen halten willst mit @realDonaldTrump», spielt eine Userin auf Szenen an, in denen Melania Trump die Hand ihres Gatten zurückwies.

Wer sich übrigens über die graue Rondelle am Arm der britischen Premierministerin wundert: Das ist ein Mini-Monitor, der ihren Blutzuckerspiegel überwacht. Die Werte werden zum Beispiel an eine entsprechende App übermittelt. Bei May wurde 2012 Typ-1-Diabetes diagnostiziert. Den Knopf trägt sie schon eine ganze Weile.

(L'essentiel/kko/sda)