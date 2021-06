Was ändert sich unter Irans neuem Präsident?

Die Lösung nicht nur für moderate und liberale Iranerinnen und Iraner war seit Wochen und Monaten klar: Boykottieren wir diese Präsidentschaftswahlen. Denn zu oft hatte sich die Bevölkerung politisch engagiert, nur um zuzusehen, wie sich ihre Lage im Land immer noch mehr verschlechterte. Ebenfalls kam hinzu, dass der so genannte Wächterrat als Wahlgremium ernsthafte Konkurrenten vor dem Urnengang aussortiert hatte, sodass die Wahl weithin als inszeniert und undemokratisch wahrgenommen wurde.

Mit der Strategie der Stimmenthaltung sollte der islamischen Machtelite signalisiert werden: Ihr erhält von der Bevölkerung keine Legitimation mehr.

Am Wahltag selbst schien das aufzugehen: Die Wahllokale blieben außer im Süden des Landes auffallend leer, wie heimliche Aufnahmen von Oppositionellen zeigen. Am späten Freitagabend wurde die Öffnung der Wahllokale um zwei Stunden verlängert. Doch auch diese Maßnahme konnte nichts daran ändern, dass weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben – ein negativer Rekord bei Präsidentenwahlen im Iran.

Aussagekräftige 5 Millionen ungültige Wahlzettel

«Es sagt auch viel aus, dass rund 5 Millionen ungültige Wahlzettel abgegeben wurden. Nicht einmal der zweitplatzierte Kandidat konnte so viele Stimmen für sich verbuchen», sagt Natalie Amiri.*

Nur, es half alles nichts. Der Spitzenkandidat der Hardliner und Wunschpräsident des Establishments erhielt laut Innenministerium über 60 Prozent der Stimmen. Demnach stimmten 17,9 Millionen von insgesamt 28,9 Millionen Wählern für Ibrahmin Raisi (60), den «Ayatollah der Hinrichtungen», den «Blutrichter».

Stärkere Unterdrückung im Innern

Die Strategie des Wahlboykotts eines breiten Teils der Bevölkerung sieht Iran-Kennerin Amiri dennoch nicht als gescheitert an. «Das ist der Beginn der Delegitimation des Systems - auch wenn dies nun unter großen Opfern für die iranische Bevölkerung geschieht.» Denn mit Raisis Wahl seien die Hardliner nun auf allen Ebenen des Systems vertreten: im Parlament, in der Exekutive, in den Medien. «Die Unterdrückung im Land dürfte zunehmen», so Amiri.

Außenpolitische Verschärfung

Dass Raisi seinen Ruf nicht von ungefähr hat, bewies der ultrakonservative Justizchef schon in den 80er Jahren. Als stellvertretender Staatsanwalt des Revolutionsgerichts sprach er zahllose Todesurteile und ließ tausende politische Gegner hinrichten. Wann immer es seither Proteste im Land gab, schlug der «Blutrichter» sie brutalst nieder. Zuletzt 2019, als kritische Sportler und Vertreter ethnischer Minderheiten für immer verschwanden und Exil-Oppositionelle nach Iran entführt und hingerichtet wurden.

Nicht nur im Innern, auch außenpolitisch dürfte es unter dem neuen Präsidenten zu einer Verschärfung der Tonalität kommen – «gerade gegen Israel», so Amiri. Mit Raisi an der Macht werde zudem der Geheimdienst der Revolutionsgarden Auftrieb erhalten.

Verstärkte Abkehr vom Westen

Dieser lasse den berüchtigten Geheimdienst der Islamischen Republik «als geradezu moderat» dastehen. Amiri zufolge nicht überraschend, wenn es fortan vermehrt zu Entführungen iranischer Exil-Oppositioneller kommt. «In der Türkei, Dubai, Irak oder Oman leben sie fortan noch gefährlicher».

Was bedeutet Raisis Wahl für den Atomdeal mit dem Westen, von dessen Erfolg die teilweise Aufhebung von Sanktionen abhängig gemacht wird? «Letztlich hängt das von Revolutionsführer Ali Chamenei ab, dem geistlichen Oberhaupt des Landes. Raisi, der kaum politische Erfahrung hat, muss dessen Beschlüsse lediglich umsetzen. Ich gehe davon aus, dass die Verhandlungen schwieriger werden, ein Atomabkommen aber umgesetzt wird, weil es der Revolutionsführer so wünscht».

Schrott aus China

Iran stelle sich ohnehin auf den Standpunkt, dass Teheran und nicht Washington die Bedingungen des Deals bestimme. «Darauf kann die iranische Führung ein Stück weit auch beharren, zumal sie mit China soeben einen Vertrag über 25 Jahre geschlossen hat: China kriegt iranische Häfen und andere infrastrukturelle Einrichtungen sowie Öl und Gas und erhält im Gegenzug Waren aus China, die man getrost als C-Klasse Waren, also Schrott, bezeichnen kann.» So sei eine leichte Erholung der Wirtschaft zwar möglich - gehe aber mit einer verstärkten Abkehr vom Westen einher.

Auch Raisi wird Korruption nicht bekämpfen

Wird der ultrakonservative Raisi, der stets im schwarzen Turban und Mantel auftritt und so zeigt, dass er nicht nur Politiker, sondern auch Geistlicher und sogar ein Nachkomme des Propheten Mohammed ist, sein Wahlversprechen einlösen und gegen Armut und die weitverbreitete Korruption im Land vorgehen?

«Als Chef der Justiz hätte er dazu ja längstens die Gelegenheit gehabt», sagt Amiri. «Doch er schob der Vetternwirtschaft keinen Riegel vor und wird das auch jetzt nicht tun. Er gehört ja selbst der korrupten Machtelite an.»

*Die iranisch-deutsche Journalistin Natalie Amiri leitete von 2015 bis 2020 das ARD-Studio in Teheran. Sie moderiert den Weltspiegel aus München sowie das Magazin «Euroblick» vom Bayrischen Rundfunk. Eben veröffentlichte sie den Bestseller «Zwischen den Welten. Von Macht und Ohnmacht im Iran».

(L'essentiel/Ann Guenter)