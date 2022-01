Orban bekommt Wahl-​​Unterstützung von Trump

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat dem rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban Unterstützung für dessen angestrebte Wiederwahl zugesagt. Orban liebe sein Land und habe einen «starken und wundervollen Job gemacht», erklärte der Republikaner am Montag. Er habe Ungarn beschützt, die illegale Einwanderung gestoppt und viele Arbeitsplätze geschaffen. «Er ist eine starke Führungspersönlichkeit und von allen respektiert», lobte Trump weiter.

In Ungarn stehen im April Parlamentswahlen an. Der inzwischen 58-jährige Orban regiert das Land bereits seit 2010. Die Opposition will bei der Wahl erstmals geeint antreten, weswegen der Ausgang als offen gilt.

NEW!



President Donald J. Trump announces his endorsement of Prime Minister Viktor Orbán pic.twitter.com/lQc663Cw6d — Liz Harrington (@realLizUSA) January 3, 2022

(L'essentiel/DPA )