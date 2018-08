Schießerei an Spiel-​​Event fordert Tote und Verletzte

Das Wichtigste in Kürze

• Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Florida wurden mehrere Menschen getötet.

• Tatort ist ein Einkaufs- und Vergnügungszentrum in Jacksonville.

• Der Vorfall passierte während eines Game-Events.

• Ein Verdächtiger ist laut Polizei tot.

• Es ist unklar, ob es weitere Schützen gibt.

Menschen auf Rettungsbahren

Etwa drei Blocks rund um «The Landing», so der Name des Einkaufs- und Vergnügungszentrums, wurden von der Polizei abgeriegelt, wie «The Florida Times Union» schreibt. Zeugen sahen, wie Menschen auf Rettungsbahren weggetragen wurden. Andere wurden von Menschen auf den Armen herausgetragen.

Schüsse auf Video zu hören Ein Organisator eines Game-Events in der Stadt schrieb auf Twitter, es sehe so aus, als seien bei dem Turnier Schüsse gefallen. In einem Video, dass vor Ort aufgenommen worden sein soll, hört man Schüsse und Schreie.

Polizei warnt auf Twitter

«Wir suchen viele Leute, die sich verstecken. Wir bitten Euch, Ruhe zu bewahren. Das SWAT-Team kommt zu Euch, bitte rennt nicht nach draußen», schreibt die Polizei auf Twitter.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. August 2018

Mehrere Tote

Der lokale Sender WJXT berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, mindestens vier Menschen seien getötet worden. Die Zeitung «Miami Herald» meldete ebenfalls vier Tote, ausserdem elf Verletzte.

Schießerei in Jacksonville

Bei einer Schießerei in Jacksonville im Nordosten des US-Bundesstaates Florida sind am Sonntag nach Polizeiangaben mehrere Menschen getötet worden. «Mehrere Tote vor Ort, viele weggebracht», teilte das Büro des Sheriffs von Jacksonville im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ein Verdächtiger sei tot aufgefunden worden. Es sei unklar, ob es einen weiteren Schützen gebe. Das Gebiet um Jacksonville Landing sei «nicht sicher», die Menschen sollten sich in Sicherheit bringen.

(L'essentiel/kat)