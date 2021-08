Warum greift der Westen nicht ein?

Bald schon dürften die weißen Flaggen der Taliban auf den Regierungsgebäuden in Kabul wehen, entgegen aller Voraussagen westlicher Geheimdienste. Zehntausende fliehen aus der Stadt. Am internationalen Flughafen, gesichert von US-Soldaten, spielen sich dramatische Szenen ab.

Gleichzeitig schickt der Westen wieder Soldaten nach Kabul – «ein Evakuierungseinsatz, ein militärisch beschränktes Mandat», sagt Sicherheitsanalyst und Afghanistan-Experte Markus Kaim zu «20 Minuten». «Im Fokus stehen die eigenen Staatsbürger und Ortskräfte, die mit ihren Familien jetzt hoffentlich unbürokratisch ausgeflogen werden können.» Zurück bleiben Zehntausende Afghanen und Afghaninnen, die den radikalen Islamisten ausgeliefert sind und sich vom Westen im Stich gelassen fühlen.

«Eine moralische Verpflichtung»

Viele Beobachter sind sich einig: Was sich derzeit in Afghanistan abspielt, wäre vermeidbar gewesen, angefangen mit einem geordneteren Abzug des Westens. Dieser hat in den Worten eines ehemaligen US-Diplomaten zudem «eine moralische Verpflichtung gegenüber den Afghanen und Afghaninnen, die unsere Werte übernommen haben … Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Frauenrechte».

Noch im März, so berichtet die «New York Times», wollten hohe Militärs Biden davon überzeugen, wenigstens einige Tausend US-Soldaten stationiert zu lassen. Um die Taliban davon abzuhalten, Kabul zu überrennen. Als mahnendes Beispiel brachten sie den überstürzten Abzug aus dem Irak von 2014 vor – eine Flucht, die letztlich den Aufstieg der Terrorarmee IS zur Folge gehabt habe. Biden ließ sich nicht mehr umstimmen: Ab jetzt müsse die afghanische Armee sich selber helfen.

Der völligen Machtübernahme der Taliban militärisch noch etwas entgegenzusetzen, haben nun also weder die USA noch die Nato vor. Das schloss am gestrigen Montag zuletzt der britische Verteidigungsminister Ben Wallace aus.

«Taliban stoppen heißt Krieg»

Auch Washington winkt ab. 2.26 Billionen Dollar haben die USA für die 20-jährige, von vielen Seiten als «nutzlos» bezeichnete Langzeit-Operation gezahlt. Außerdem sind gerade die Amerikaner so kriegsmüde, dass eine Umkehr des beschlossenen US-Truppenabzugs Beobachtern zufolge einem politischen Selbstmord gleich käme. Die Regierung von Joe Biden legt ihren Fokus ohnehin auf die Innenpolitik und China, womit sie die Politik von Vorgänger Donald Trump fortsetzt.

Insgesamt haben 3600 Koalitionssoldaten ihr Leben in Afghanistan gelassen. Auch vor diesem Hintergrund findet sich bei den Nato-Mitgliedern keine Unterstützung für einen erneuten Kriegseinsatz. Die Bilder der Machtübernahme der Taliban seien bitter anzusehen, sagte unlängst die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Aber: Wer «wirklich die Taliban stoppen will, muss wissen: Wir reden dann nicht von einer Ausbildungsmission. Wir reden dann von einem langen, harten Kampfeinsatz, man kann auch sagen: Wir reden dann von einem Krieg.»

Zeitfenster von maximal einer Woche

Nach zwanzig Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man mit militärischen Mitteln in Afghanistan kaum etwas erreicht. Daran ändert auch der Faktor Zeit nichts, wie ein ehemaliger US-Diplomat sagt: «Wenn man nicht fähig war, die Dinge in zwanzig Jahren zu ändern, wieso soll es dann in 21 oder 22 Jahren gelingen?»

Für den Westen drängt die Zeit: «Der Flughafen Kabul wird nicht mehr lange für Evakuierungsflüge nutzbar sein», sagt Afghanistan-Experte Kaim. «Ich gehe von einem Zeitfenster von drei Tagen bis maximal einer Woche aus.»

Worte der Taliban-Führung

Die Taliban-Führung versichert derweil, ihre Kämpfer seien angewiesen, die Stadt Kabul nicht zu betreten. Doch die Worte der Taliban-Führung bilden nicht das Geschehen am Boden ab.

So haben ihre Kämpfer in Kabul längst vollständig Posten bezogen und damit begonnen, die Waffen von Zivilisten einzusammeln. Aus dem Nordosten des Landes dringen Berichte, dass alle unverheirateten Frauen über 15 Jahren und Witwen unter 45 Jahren mit Taliban-Kämpfern verheiratet werden.

