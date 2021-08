Können Frauen ihren Abschluss noch machen?

Fassungslos blickt Aischa Churram in den Himmel über Kabul. Mit den Amerikanern in den US-Militärhelikoptern über ihr scheinen auch die Träume und Hoffnungen der 22-jährigen Studentin zu verschwinden. Wird sie in zwei Monaten noch ihren Abschluss an der Uni machen können? Was wird aus ihrer Zukunft? Nachdem Kämpfer der militant-islamistischen Taliban am Sonntagabend den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul eingenommen haben, fürchten sie und viele andere, dass die Zeit wieder zurückgedreht wird, und dass sich die Bevölkerung wieder islamistischen Regeln unterwerfen muss.

Noch bis vor wenigen Tagen ging Churram unbeschwert in ihre Vorlesungen an der Universität von Kabul. Im Oktober sollte die 22-Jährige ihren Abschluss in Internationalen Beziehungen machen. Danach wollte sie zu einer NGO, ehrenamtliche Arbeit leisten, vielleicht irgendwann sogar vor den Vereinten Nationen sprechen. «Alles, was ich tat, war für eine Vision und für die Zukunft», sagt sie. Am Sonntagmorgen wollte die 22-Jährige noch an die Uni, doch da waren ihre Kommilitoninnen schon nach Hause geschickt worden. Die Dozenten sagten, sie seien nicht sicher, ob Frauen unter Herrschaft der Taliban wieder an die Uni kommen oder gemeinsam mit jungen Männern studieren dürften.

Unter den Taliban bleibt Mädchen und Frauen die Bildung verwehrt

Zumindest von 1996 bis 2001, als die Taliban schon einmal Afghanistan beherrschten, war Bildung Mädchen und Frauen verwehrt. Wenn sie ihre Wohnung verließen, mussten sie Burka tragen und stets von einem männlichen Verwandten begleitet werden.

Churram kennt die Zeit damals nur aus Erzählungen. Sie war noch ein Kleinkind, als die Taliban nach der US-Invasion 2001 von der Macht vertrieben wurden. «Eine Generation ..., die im modernen Afghanistan aufgewachsen ist, hatte gehofft, das Land mit ihren eigenen Händen aufzubauen», sagt sie. Vom Abzug der USA fühle sie sich verraten, eine ganze Generation werde hier im Stich gelassen.

Für Aischa Churram und Millionen andere Afghaninnen und Afghanen gibt es aber keinen Weg hinaus. Die Landgrenzen sind zu, Visa und Flüge sind zu teuer oder heben gar nicht mehr ab.

Menschen versuchen verzweifelt, ihr letztes Geld abzuheben

Nicht nur die US-Amerikaner und wichtige Verbündete, die über dem Kopf Charrams per Helikopter aus der US-Botschaft zum Flughafen gebracht wurden, versuchten, so schnell wie möglich außer Landes zu kommen. Auch viele andere Afghanen bemühten sich am Sonntag, noch irgendwie in einen Flieger zu kommen. Einer derjenigen, der floh, war Präsident Aschraf Ghani, dem der Eroberungsfeldzug der Taliban keine Optionen mehr gelassen hatte.

Auf den Straßen Kabuls versuchten viele, ihre Ersparnisse an Geldautomaten abzuheben. Vereinzelt waren Schüsse zu hören, doch größtenteils war es gespenstisch ruhig. «Niemandes Leben, Eigentum und Würde wird verletzt und das Leben der Bürger Kabuls wird nicht in Gefahr sein», erklärten die Kämpfer.

Sie verkündeten eine Amnestie für diejenigen, die für die Regierung oder ausländische Kräfte gearbeitet haben. Doch aus anderen eroberten Gebieten gibt es bereits zahlreiche Berichte über Vergeltungsmorde und andere brutale Taktiken der Taliban.

