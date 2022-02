Russland blockiert Twitter

Für viele Russinnen und Russen sind soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook wichtige Plattformen, um sich über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine zu informieren und auszutauschen. Viele russische Medien sind durch einen sogenannten Maulkorberlass in ihrer Berichterstattung eingeschränkt, die staatlichen Medien berichten ohnehin nur das, was die Politik des Kreml unterstützt.

Das will die Regierung offenbar nicht weiter hinnehmen: Wie die auf die Beobachtung des Netzwerkverkehrs spezialisierte Plattform Netblocks.org meldet, ist die Nutzung von Twitter seit Samstagmorgen offenbar zu weiten Teilen gesperrt oder massiv eingeschränkt. Seit da wurden massive Service-Ausfälle festgestellt, bei vielen russischen Providern funktioniert der Dienst nur noch stark eingeschränkt oder gar nicht mehr. Einzig über VPN-Netzwerke sei Twitter noch erreichbar.

⚠️ Confirmed: Live metrics show that Twitter has been restricted on multiple providers in #Russia as of 9:00 a.m. UTC; the incident comes as the government clashes with social media platforms over policy in relation to the #Ukraine conflict



