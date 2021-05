Seit Tagen nimmt die Gewalt in Israel und den besetzten Palästinensergebieten immer mehr zu: Nach Ausschreitungen auf dem Tempelberg in Jerusalem gibt es seit dem Wochenende Raketenangriffe der radikalislamischen Hamas und Gegenschläge der Israeli. Nachdem israelische Luftschläge ein Hochhaus in Gaza zum Einsturz gebracht hatten, feuerte die Hamas über 1000 Raketen in Richtung Tel Aviv ab und tötete damit mehrere Personen. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz sagte, die Militärschläge gegen die Hamas würden deshalb die nächsten Stunden und Tage andauern. Internationale Politiker riefen beide Seiten zur Zurückhaltung auf.

Mitten im Geschehen ist Saleh Hijazi. Der 37-Jährige mit palästinensischen Wurzeln leitet das Regionalbüro von Amnesty International in Ost-Jerusalem. Unsere Kollegen von 20 Minuten erreicht ihn in Ramallah, das im besetzten Palästinensergebiet liegt. «Die Stimmung ist sehr angespannt», sagt er. «Seit dem Beginn des Ramadan sind die Spannungen immer größer geworden.»

Gummischrot, Tränengas und Schläge

Auch die medizinische Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen» ist in Israel und Palästina präsent. In den letzten Tagen habe man über 200 Patienten behandelt, wie Missionsleiter Ely Sok sagt: «Es gab dabei vermehrt palästinensische Frauen und sogar Kinder mit Gummischrot-Verletzungen.» Zudem hätten viele Personen Verletzungen von Tränengas-Granaten oder seien von Sicherheitskräften geschlagen worden, so der Franzose. Auch Ambulanzen seien blockiert worden, sodass diese nicht zu den Verletzten vordringen konnten.

«Solche Brutalität habe ich noch nie erlebt, seit ich hier bin», sagt Sok. Und auch erfahrene Kollegen von ihm seien schockiert: «Sie erzählen, sie hätten seit Jahren nicht mehr solche Szenen gesehen.»

Hijazi fordert: «Die internationale Gemeinschaft muss klar Position beziehen.» Sonst könne auch der Konflikt nicht gelöst werden: «Auch wenn sich die Lage wieder etwas beruhigt: Über kurz oder lang sind wir wieder in derselben Situation.»

