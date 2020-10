Doomsday Planes des US-​​Militärs sind in der Luft

Das Programm zur Präsidentschaftswahl in den USA

Der republikanische Präsident Donald Trump vs. den demokratischen Kandidaten Joe Biden

• 7. Oktober: TV-Duell zwischen Mike Pence und Kamala Harris

• 15. Oktober: Zweites TV-Duell zwischen Trump und Biden

• 22. Oktober: Drittes TV-Duell zwischen Trump und Biden

• 3. November: Offizieller Wahltag

• 14. Dezember: Electoral College wählt Präsident und Vize

• 6. Januar 2021: Auszählung der Stimmen

• 20. Januar 2021: Amtseinführung des Präsidenten



Freitag, 2. Oktober 2020

12.24 Uhr: US-Außenminister Pompeo negativ auf Coronavirus getestet

US-Außenminister Mike Pompeo ist nach eigenen Angaben nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Er sei kurz vor seiner Ankunft im kroatischen Dubrovnik an Bord seines Flugzeugs getestet worden, sagte Pompeo bei seiner Ankunft in Kroatien laut einem Bericht der US-Nachrichtenagentur AP. Auch seine Frau sei negativ getestet worden.

Als Vorsichtsmaßnahme wolle er prüfen, ob geplante, bevorstehende Reisen nach Florida und nach Asien stattfinden sollen. Eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen.

Wenige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass sich US-Präsident Donald Trump sowie dessen Ehefrau Melania mit dem Coronavirus infiziert hatten. Pompeo sei Trump zuletzt vor etwa zwei Wochen, am 15. September, im Weißen Haus persönlich begegnet, sagte er. «Wir beten für den Präsidenten und die First Lady und hoffen, dass sie schnell genesen», sagte der US-Außenminister.

11.59 Uhr:

Boris Johnson wünscht rasche Genesung

Der britische Premier Boris Johnson hat dem corona-infizierten US-Präsidenten Donald Trump und der First Lady eine schnelle Genesung gewünscht. «Meine besten Wünsche für Präsident Trump und die First Lady. Ich hoffe, sie werden beide schnell wieder gesund», schrieb Johnson am Freitag auf Twitter.

Zuvor hatte Trump mitgeteilt, dass er selbst und seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Johnson war im Frühjahr selbst an Covid-19 erkrankt und musste zeitweise sogar auf der Intensivstation behandelt werden.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

11.50 Uhr:

Italiens Salvini: «Nur Idioten feiern eine Krankheit»

Der italienische Oppositionsführer Matteo Salvini hat US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania nach ihrer Corona-Diagnose schnelle Genesung gewünscht. Mit Blick auf politische Gegner, die sich womöglich über Trumps Erkrankung freuen könnten, betonte der Chef der rechten Lega, dass es bei einer Krankheit nichts zu feiern gebe.

«In Italien wie in der Welt gilt: wer die Krankheit eines Mannes oder einer Frau feiert, wer gar seinem Nächsten den Tod wünscht, entpuppt sich als das, was er ist: ein seelenloser Idiot. Eine Umarmung für Melania und Donald #Trump», schrieb Salvini am Freitag auf Twitter.

In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossimo, si conferma quello che è: un cretino senz’anima. Un abbraccio a Melania e Donald #Trump. @realDonaldTrump @FLOTUS pic.twitter.com/xRd6HssS93 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 2, 2020

11.33 Uhr:

Merkel sendet Genesungswünsche

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem mit Corona infizierten US-Präsidenten Donald Trump baldige Genesung gewünscht. «Kanzlerin Merkel: Ich sende Donald und Melania Trump all meine guten Wünsche», hieß es in einem Tweet, den Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag über Twitter verbreitete. «Ich hoffe, dass sie ihre Corona-Infektion gut überstehen und bald wieder ganz gesund sind», wurde die Kanzlerin weiter zitiert.

11.02 Uhr:

Putin wünscht Trump «Lebensenergie»

Russland hat US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania nach ihrer Infektion mit dem Coronavirus eine rasche Genesung gewünscht. «Ich bin mir sicher, dass Ihnen Lebensenergie, ein frischer Geist und Optimismus helfen werden, mit dem gefährlichen Virus fertig zu werden», hieß es in einem vom Kreml am Freitag veröffentlichen Schreiben des russischen Präsidenten Wladimir Putin an Trump.

Putin betonte seine «aufrichtige Unterstützung in diesem schwierigen Moment». Zuvor hatte der 74-jährige Trump mitgeteilt, dass er selbst und seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet worden seien.

Putin wird regelmäßig getestet

Der russische Kremlchef Wladimir Putin (67) hatte in den vergangenen Monaten die Staatsgeschäfte vor allem von seiner Moskauer Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo aus gelenkt. Putin lässt sich nach Angaben seines Sprechers Dmitri Peskow regelmäßig auf das Virus testen. Er wolle sich mit dem russischen Vakzin impfen lassen, hieß es.

Peskow und auch der russische Regierungschef Michail Mischustin hatten sich im Frühjahr mit dem Virus infiziert. In Russland wurden seit Beginn der Pandemie offiziell rund 1,2 Millionen Corona-Infektionen gezählt.

Berichten zufolge dürfen Besucher nur zu Putin, wenn sie sich zuvor zwei Wochen lang selbst isolieren. Zudem soll die Residenz für sie ausschließlich über einen Tunnel zugänglich sein, in dem sie desinfiziert werden.

10.47 Uhr:

Doomsday Plane

Das Doomsday Plane der U.S. Navy. (Foto: Julian Herzog/Wikipedia)

Die Nachricht über die Corona-Infektion der Trumps hatte noch nicht mal die Runde gemacht, da waren bereits zwei Flugzeuge des Typs E-6B Mercury der U.S. Navy in der Luft, wie «Forbes» schreibt. Es sind sogenannte Doomsday Planes, die im Notfall als nukleare Gefechtsstützpunkte dienen, sollte der Präsident in Gefahr sein oder eine ernsthafte Bedrohung bestehen.

RT There's an E-6B Mercury off the east coast near DC. I looked because I would expect them to pop up if he tests positive. It's a message to the small group of adversaries with SLBMs and ICBMs. pic.twitter.com/3ta9PmPxZD — Tim Hogan (@TimInHonolulu) October 2, 2020

10.10 Uhr:

Vorwürfe

Trump wird in der Corona-Pandemie immer wieder vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus nicht ernstzunehmen. Zuletzt hatte er wieder zahlreiche große Wahlkampfauftritte abgehalten. Sie fanden zwar unter freiem Himmel statt. Daran teilnehmen konnten aber Tausende Anhänger, die nicht verpflichtet sind, Masken zu tragen, und größtenteils dicht an dicht stehen.

8.29 Uhr:

Das sagt Trumps Leibarzt

Der Leibarzt des US-Präsidenten erwartet, dass Donald Trump trotz seiner Corona-Infektion die Amtsgeschäfte «ohne Unterbrechung» weiterführen kann. Sean Conley erklärte in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) in einer Mitteilung, Trump und seiner Ehefrau Melania gehe es gut und die beiden würden während ihrer Genesung im Weißen Haus bleiben. «Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident während der Genesung weiterhin ohne Unterbrechung seinen Pflichten nachkommen wird», erklärte Conley.

Er und das medizinische Team des Weißen Hauses würden wachsam sein. Conley machte deutlich, dass dem Präsidenten und der First Lady die Unterstützung einiger der «großartigsten» medizinischen Experten und Institutionen des Landes zur Verfügung stünden.

7.14 Uhr:

Melania auf Twitter

Auch Melania Trump äußert sich auf Twitter zum positiven Test. Wie viel zu viele andere Amerikaner in diesem Jahr sind der Präsident der Vereinigten Staaten und ich in häuslicher Quarantäne, nachdem wir positiv auf Covid-19 getestet wurden. Es geht uns gut, und ich habe alle bevorstehenden Verpflichtungen abgesagt», schrieb Melania Trump am Freitag auf Twitter. «Passt bitte auf euch auf, und wir werden alle gemeinsam da durchkommen», schrieb sie weiter.

7.03 Uhr:

Trump positiv

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. «Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen», schrieb Trump in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) auf Twitter. Die USA befinden sich auf der Zielgeraden zur Wahl am 3. November, bei der sich Trump um eine zweite Amtszeit bewirbt.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

6.59 Uhr:

Top-Beraterin positiv getestet

Am Donnerstagabend war zunächst bekannt geworden, dass Trumps enge Beraterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet wurde. Trump selbst bestätigte die Infektion seiner Mitarbeiterin in einem Interview beim Sender Fox News und sagte, dass er und Melania getestet worden seien. Hicks war in den vergangenen Tagen an der Seite des Präsidenten gereist: Am Dienstag zur TV-Debatte zwischen Trump und Biden nach Cleveland, am Mittwoch zu einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat Minnesota.

(L'essentiel)