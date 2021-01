Elf Republikaner wollen Wahlsieg nicht akzeptieren

Seit längerem ist klar: Joe Biden wird der nächste Präsident der USA. Am 6. Januar werden die Wahlleute der USA diese Tatsache offiziell im US-Kongress bestätigen. «Certification» heißt dieser Prozess. Im Normalfall gilt das als reine Formsache

Nicht so dieses Mal: Eine Gruppe republikanischer Senatoren will dieses Verdikt nicht akzeptieren. Das berichten Insider gegenüber verschiedenen US-Medien. Allen voran: Ted Cruz, Senator aus Texas. Er und zehn weitere nicht namentlich genannte Senatoren fordern eine Untersuchung. Das mit dem Ziel, den von Trump und anderen Republikanern behaupteten Wahlbetrug zu beweisen.

Denn noch immer zweifelt Trump das Wahlresultat, das ihn als Verlierer sieht, an. So auch in einem jüngst veröffentlichten Tweet, indem er – ohne Beweise zu liefern – davon spricht, dass im Bundesstaat Georgia «Zehntausende von illegalen Stimmen» gezählt wurden. Twitter versah den Tweet mit einem Warnhinweis.

Laut US-Medien dient das Vorpreschen von Cruz aber vor allem einem Ziel: die Vereidigung von Biden zu verzögern. Die Untersuchung würde nämlich zehn Tage in Anspruch nehmen. Denn Experten sagen, dass die Untersuchung chancenlos ist und am Wahlresultat nichts mehr ändern wird.

Der 50-jährige Ted Cruz hatte sich 2016 als republikanischer Präsidentschaftskandidat beworben, verlor aber gegen Donald Trump. Er gilt als erzkonservativ und streng religiös.

