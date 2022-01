Drei Corona-​​Fälle – China riegelt Millionenstadt ab

Die Zahl der Corona-Fälle in China ist zwar verschwindend gering, dennoch greifen die Behörden einen Monat vor Beginn der olympischen Winterspiele im Land hart durch: In Yuzhou in der zentralchinesischen Provinz Henan ist es den Einwohnern seit Montagabend untersagt, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen.

Die Maßnahmen wurden beschlossen, nachdem in der 1,17 Millionen Einwohner-Metropole drei lokale Corona-Infektionen aufgetreten waren. Die örtlichen Behörden kündigten an, die strikte Einhaltung der Ausgangssperre von Wachposten kontrollieren zu lassen.

Auch in der nördlichen Millionenmetropole Xi'an gilt bereits seit zwei Wochen ein Komplett-Lockdown. Dort wurden seit dem 9. Dezember mehr als 1600 Infektionsfälle registriert, in den vergangenen Tagen waren die Zahlen der Neuinfektionen jedoch stark rückläufig. China verfolgt seit Beginn der Pandemie eine strenge Null-Covid-Politik. Die Lockdowns werden erst wieder aufgehoben, wenn es keine neuen Infektionen mehr gibt.

(L'essentiel/dob)