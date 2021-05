Thailand und Taiwan erreichen Corona-​​Rekorde

Das als Vorbild bei der Bekämpfung des Corona-Virus geltende Taiwan hat plötzlich mit dem stärksten Ausbruch seit Beginn der Pandemie zu kämpfen. Nach bereits erhöhten Zahlen in den vergangenen Tagen verzeichnete die Inselrepublik am Montag laut Angaben der Behörden 333 neue lokal übertragene Infektionen. Bereits am Sonntag waren 206 neue Fälle gemeldet worden.

Für das ostasiatische Land mit knapp 24 Millionen Einwohnern ist das eine enorme Zahl. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es nur rund 2000 Infektionen gegeben – mehr als ein Viertel der Fälle stammt damit aus den vergangenen Tagen. Als Konsequenz auf den jüngsten Ausbruch kündigten die Behörden am Montag ein Einreiseverbot für Ausländer an, deren regulärer Wohnsitz nicht Taiwan ist.

Im Vergleich zu Europa noch immer tiefe Zahlen

Taiwan hatte seit Ausbruch der Pandemie weltweit viel Lob für seine Strategie zur Bekämpfung des Virus erhalten. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte die Inselrepublik für 250 Tage überhaupt keine neuen Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt nun bei mehr als 111.000, zudem wurden insgesamt 614 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 registriert.

Auch Singapur war bisher glimpflich durch die Pandemie gekommen. Insgesamt wurden in der 5,7-Millionen-Einwohner-Stadt rund 61.000 Infektions- und 31 Todesfälle verzeichnet. Am Freitag kündigten die dortigen Behörden an, dass sie auf steigende Ansteckungszahlen reagieren müssten und verhängten einen teilweisen Lockdown. Die Verschärfungen gelten zunächst bis am 13. Juni.

Die meisten Ansteckungen in Thailand finden im Gefängnis statt

Auch Thailand vermeldet am Montag die höchste Anzahl Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Die Behörden meldeten mehr als 9600 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Rund 70 Prozent der jüngsten Corona-Infektionen wurden in Gefängnissen des südostasiatischen Landes registriert, speziell in der Hauptstadt Bangkok und im nördlichen Chiang Mai. Nur etwa 2800 Fälle wurden außerhalb von Haftanstalten gemeldet, die meisten davon in Bangkok. Vor kurzem kam es außerdem zu Spekulationen, ob auch der thailändische König an Corona erkrankt sei.

Für Touristen ist das beliebte Urlaubsland weiterhin gesperrt. Viele Menschen hoffen aber auf eine baldige Wiederbelebung des wichtigen Tourismussektors. So hatte Phuket im März Pläne vorgelegt, wonach geimpfte Urlauber von Juli an quarantänefrei auf der Insel Urlaub machen dürfen. Derzeit wird diskutiert, ob und wie dies angesichts der steigenden Zahlen noch umgesetzt werden kann. Der jüngste Ausbruch soll auf Nachtlokale in Bangkok zurückgehen. Bei vielen der Fälle handelt es sich um die besonders ansteckende britische Variante.

(L'essentiel/DPA/AFP/pme)