Gericht lehnt Trumps Klage als grundlos ab

US-Präsident Donald Trump hat bei der Anfechtung der Wahlergebnisse eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Ein Berufungsgericht des Bundes im Staat Pennsylvania lehnte eine Klage Trumps am Freitag als grundlos ab. «Eine Wahl unfair zu nennen, macht die Wahl nicht unfair. Klagen bedürfen spezifischer Vorwürfe und dann Beweisen. Hier haben wir weder noch», schrieb Richter Stephanos Bibas. «Freie und faire Wahlen sind das Lebenselixier unserer Demokratie», schrieb der Richter, der Ende 2017 von Trump für seine Stelle in Philadelphia nominiert worden war.

Eine Anwältin Trumps, Jenna Ellis, klagte auf Twitter, die «aktivistische Maschinerie der Justiz in Pennsylvania setzt ihre Vertuschung von massiven Betrugsvorwürfen fort». Nun wolle man den Obersten Gerichtshof in Washington anrufen, schrieb sie weiter. Trump spricht von «massivem Wahlbetrug», hat dafür aber bislang keine belastbaren Beweise vorgelegt.

.@RudyGiuliani and me on Third Circuit’s opinion:



The activist judicial machinery in Pennsylvania continues to cover up the allegations of massive fraud.



We are very thankful to have had the opportunity to present proof and the facts to the PA state legislature.



On to SCOTUS!