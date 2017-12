Familie von Miss Irak muss fliehen

Auf ein gemeinsames Foto mit Miss Israel erntete die irakische Schönheitskönigin Sarah Idan einen Shitstorm. Auch einen Monat später ist die Empörungswelle offenbar nicht abgeflacht, sondern noch schlimmer geworden.

Wegen der Anfeindungen und Drohungen seien Verwandte Idans nun aus Bagdad in die USA geflohen – vorübergehend, wie israelische Nachrichtenseiten berichteten. Sie beziehen sich auf Aussagen von Miss Israel Adar Gandelsman, die nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit Idan steht.

Sie selber besitzt beide Staatsbürgerschaften und lebt unter anderem in Los Angeles. Am Freitag twitterte sie: «Ich bin weder die erste noch die letzte Person, die wegen einer Angelegenheit der persönlichen Freiheit Verfolgung ausgesetzt ist.»

I'm not the first nor the last person to face prosecution over a matter of personal freedom. Millions of Iraqi women live in fear. #freeiraqiwomen https://t.co/Vt0YjFbyf4— Sarai (Sarah Idan) (@grrrciara) 15. Dezember 2017

Ihre Familie sei mittlerweile in Sicherheit, zitiert CNN Idan. Trotzdem fürchte sie sich, was noch passieren könnte. Unterstützung erhalte sie weder von der Miss-Irak-Organisation noch von der Regierung: «Die Regierung war beängstigend ruhig. Und wenn sie so ruhig ist, weiß man nicht, was einen zu Hause erwartet.»

Hoffnung auf Weltfrieden

Die beiden Frauen hatten sich im November bei der Wahl zur Miss Universe in Las Vegas kennengelernt. Idan postete ein Selfie mit ihrer neuen Freundin auf Instagram, das sich schnell im Internet verbreitete. «Frieden und Liebe von Miss Irak und Miss Israel», schrieb die 27-Jährige dazu.

Politisch haben die beiden Länder alles andere als ein friedliches Verhältnis. Das Bild löste im Irak große Empörung aus, auch weil Idan bei der Veranstaltung im Bikini aufgetreten war.

Miss Irak veröffentlichte auf Instagram daraufhin eine Entschuldigung: «Ich würde mich gerne bei jedem entschuldigen, der das Foto als beleidigend gegenüber den Palästinensern empfunden hat», schrieb Idan. Das sei nicht ihre Absicht gewesen, es habe lediglich die Hoffnung auf eine Lösung der Krise hinter ihrem Post gestanden. Der Post sei nicht als Unterstützung für Israel gemeint gewesen.

Sie und Miss Israel hätten beide ihre Hoffnung auf Weltfrieden damit ausdrücken wollen, so Idan weiter. Gandelsman sagte gegenüber dem Portal «Hadashot News»: «Sie ist eine sehr intelligente Frau, und sie hat es getan, damit die Menschen verstehen, dass es möglich ist, zusammenzuleben.»

(L'essentiel/kko)