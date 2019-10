Deshalb protestieren die Menschen in Südamerika

Die Verlangsamung der lateinamerikanischen Wirtschaft führt derzeit zu Kürzungen seitens der Regierungen. Die heftigen Proteste in Chile und Ecuador zeigen die Sorge der Bevölkerung um die wirtschaftliche Zukunft der Länder. Auch in Bolivien herrscht derzeit der Ausnahmezustand – jedoch aus einem anderen Grund.

Bolivien

Deshalb wird protestiert

Bisher hatte Evo Morales, der erste indigene Staatschef des südamerikanischen Landes, alle Präsidentschaftswahlen im ersten Wahlgang gewonnen. Die Kandidatur des seit 2006 regierenden Morales für eine vierte Amtszeit ist umstritten. Boliviens Verfassung verbietet eigentlich eine vierte Amtszeit. Das oberste Wahlgericht hatte jedoch im vergangenen Dezember eine erneute Kandidatur Morales' genehmigt.

Am Sonntag fand schließlich die Präsidentschaftswahl statt, deren Ausgang noch immer ungewiss ist. Nach der Veröffentlichung von Teilergebnissen am Sonntagabend hatte alles auf eine Stichwahl zwischen Morales und seinem Rivalen Carlos Mesa hingedeutet. Laut neuen Teilergebnissen vom Montag könnte Morales sich aber im ersten Wahlgang durchgesetzt haben. Mesa prangerte derweil Wahlbetrug an. Er werde das Ergebnis nicht anerkennen, sagte er.

Seit Sonntag nun herrscht in Bolivien der Ausnahmezustand. In diversen Städten finden aufgrund der angeblich manipulierten Wahl täglich teils gewaltsame Proteste der Oppositionellen statt. Leser-Reporter S. S. lebt derzeit in der konstitutionellen Hauptstadt Sucre bei einer Gastfamilie und bekommt die Ausschreitungen hautnah mit. «Hier war heute das öffentliche Geschehen wegen zahlreichen Straßenblockaden stark eingeschränkt. Morgen dürften sogar die Schulen und diverse Geschäfte geschlossen bleiben», erzählt S.

Generalstreik begonnen

Am Mittwoch hat im ganzen Land derweil ein Generalstreik begonnen. Als Hochburg des Widerstands gegen Morales formierte sich die Wirtschaftshauptstadt Santa Cruz.

In La Paz hatte es am Dienstagabend neue Zusammenstösse zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. «Nein, nein, nein – ich will nicht in einer Diktatur leben!», riefen Demonstranten. Sie errichteten Barrikaden.

Der Vize-Vorsitzende des Wahlgerichts, Antonio Costas, erklärte derweil seinen Rücktritt und kritisierte das Stimmauszählungsverfahren. Nach der Bekanntgabe eines Zwischenergebnisses nach der Auszählung von 84 Prozent der Stimmen hatte die Wahlkommission die Auszählung für 20 Stunden ausgesetzt, ohne dafür Gründe zu nennen.

Chile

Es geht nicht nur um die U-Bahn-Ticketpreise

Angesichts der Proteste in anderen Ländern Lateinamerikas wie etwa Ecuador hatte Chiles konservativer Präsident Sebastián Piñera noch vor kurzem gesagt, Chile sei wie eine «wahre Oase, eine stabile Demokratie, eine wachsende Wirtschaft». Doch unter der Oberfläche schwelt nach Einschätzung von Beobachtern seit 30 Jahren Unmut über eine wachsende soziale Schieflage. Diese Unzufriedenheit führte in den vergangenen Tagen zu den schwersten sozialen Unruhenn seit Jahrzehnten. Chiles Präsident schlägt nun andere Töne an, spricht gar von einem «Krieg».

Die Proteste waren durch eine Erhöhung der Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr in der Sieben-Millionen-Stadt Santiago de Chile ausgelöst worden. Nach ersten Zusammenstössen am Freitag hatte Piñera die Fahrpreiserhöhung am Samstag ausgesetzt. Die Unruhen hielten aber an.

Mindestens 18 Tote

In den vergangenen Tagen kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Dutzende Supermärkte und Tankstellen wurden geplündert, die Zentrale eines großen Energieunternehmens sowie ein Redaktionsgebäude von Chiles ältester Zeitung in Brand gesetzt. 78 U-Bahn-Stationen in Santiago wurden beschädigt. Am Rande der Proteste kamen mindestens 18 Menschen ums Leben.

Anhaltende Auschreitungen

Trotz angekündigter Sozialreformen zugunsten ärmerer Bevölkerungsschichten reißt der Protest nicht ab: So nahmen am Mittwochabend hunderttausende Demonstranten an Kundgebungen in Santiago de Chile, Antofagasta, Valparaíso, Punta Arenas und in anderen Städten teil. Auf dem zentralen Ñuñoa-Platz in der Hauptstadt Santiago weigerten sich Demonstranten, nach Beginn der Ausgangssperre den Platz zu verlassen – und wurden von der Polizei mit Tränengas auseinandergetrieben.

Das Nationale Institut für Menschenrechte registrierte 2410 Festnahmen. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission verurteilte sowohl die «übermäßige Gewaltanwendung» von Seiten der Sicherheitskräfte als auch die «Gewalttätigkeit von Zivilpersonen» bei den Protesten.

In der Hafenstadt Valparaíso kam es zu Plünderungen. Außerdem begann ein zweitägiger Generalstreik, zu dem Gewerkschaften und Sozialverbände aufgerufen haben.

Das unternimmt die Regierung

Präsident Piñera reagierte auf den massiven Unmut der Bevölkerung, indem er am Dienstag eine Anhebung der Mindestrente und des Mindestlohns, niedrigere Medikamentenpreise, höhere Steuern für Spitzenverdiener und eine Senkung der Gehälter von Parlamentariern und Ministern angekündigt hat.

Ecuador

Deshalb wird protestiert

Wegen der Abschaffung von Subventionen für Benzin und Diesel ist es in Ecuador Anfang Oktober zu Ausschreitungen gekommen.

Die Demonstranten gaben Präsident Lenín Moreno die Schuld für den Anstieg der Treibstoffpreise, da er im März ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) abgeschlossen hatte.

Ecuador sicherte sich damit milliardenschwere IWF-Kredite. Im Gegenzug wurde Morenos Regierung zur Auflage gemacht, die staatlichen Subventionen für Kraftstoff abzuschaffen. Moreno hatte angesichts der ausufernden Gewalt zu direkten Gesprächen zwischen Regierung und Demonstranten aufgerufen.

Es geht um mehr als nur die Spritpreise

Wie die «Welt» schreibt, gehe es den Demonstranten aber um mehr als um gestiegene Spritpreise durch Streichung von Subventionen. Diese seien lediglich ein Part der Auflagen des IWF für dessen Finanzspritze.

Das Sparprogramm sehe unter anderem Kürzungen im öffentlichen Dienst, eine Liberalisierung des Arbeitsrechts und eine erhöhte Einkommensteuer vor. Moreno, der mit eher linkem Wahlkampf ins Amt kam, scheine nun zur «neoliberalen Hassfigur mutiert zu sein, die sich dem IWF anbiedert», schreibt ein Reporter vor Ort.

(L'essentiel/rab/sda)