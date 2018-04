«Das sind Visionen, aber noch kein Vertrag»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Gipfeltreffen hat die beiden Koreas auf Friedenskurs gebracht: In einer gemeinsamen Erklärung gaben Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in bekannt, die Halbinsel schrittweise von Atomwaffen befreien und den seit 65 Jahren andauernden Kriegszustand beenden zu wollen. Wie konkret sind diese Absichten? Ein Nordkorea-Experte ordnet die «Erklärung von Panmunjom» für 20 Minuten ein.

Herr Hilpert*, inwieweit war der Gipfel in Panmunjom ein Erfolg?

Das wird davon abhängen, wie das nächste Treffen von Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump verlaufen wird. Und davon, ob den großen Ankündigungen Implementierungsschritte folgen werden.

Zu den großen Plänen, der Denuklearisierung und dem Friedensvertrag, haben die Parteien aber noch nichts festgehalten. Hier braucht es konkrete Schritte und auch die Einbeziehung der USA und Chinas. Die große Frage wird sein: Was versteht Kim unter Denuklearisierung, was versteht Trump darunter?

Wie schwierig das Umsetzen einer Denuklearisierung ist, wissen wir etwa vom Iran-Abkommen. Ich spreche von der Aufsicht, Kontrolle und Verifizierung. Für Nordkorea würde das unangemeldete Besuche, ständige Präsenz unabhängiger Inspektoren im Land und deren vollkommene Bewegungsfreiheit bedeuten.

Lachen, Scherze und eine Umarmung: Die Symbolik des Treffens war aber schlagkräftig?

Unbedingt. Das ist ein historisches Ereignis. Wie die Bilder zeigen, scheint es gut und harmonisch gewesen zu sein. Das berührt die Bewohner im Norden und im Süden. Die Koreaner sind sehr emotionale Menschen. Das Treffen wird seine Wirkung haben.

Erleichterung. Auch international?

Ja. Wir müssen sehen, wo wir herkommen: Letzten Sommer noch hatte Trump «Fire and Fury» angedroht, im Pentagon gab es konkrete Pläne zu einer «Bloody Nose»-Attacke und die Kriegsgefahr war real. Das ist zumindest vorläufig vom Tisch. Die Skepsis bleibt punkto Umsetzung. Momentan klingt alles noch sehr blumig. Die harte Arbeit kommt erst.

Herrscht in Korea, wie angekündigt, bald Frieden?

In der Erklärung steht «Frieden, Wohlstand und Vereinigung» – das sind Visionen, aber noch kein Vertrag. Aber Visionen sind ja gut.

Zu dem Gipfeltreffen ist es jetzt doch relativ schnell gekommen.

Mit Moon Jae-in haben wir seit letztem Jahr in Seoul eine progressive Regierung, die angetreten ist, um diesen Prozess zu bewirken. Entscheidend ist aber die Kehrtwende, die in Pyongyang stattgefunden hat. Im November erklärte das Regime, es habe seine nuklearmilitärischen Ziele und die interkontinentale Schlagkraft gegenüber den USA erreicht, das Programm sei abgeschlossen. Außerdem scheinen die Sanktionen Wirkung zu zeigen. Das Regime hat sich eine wirtschaftliche Besserstellung für die Bevölkerung auf die Fahne geschrieben. Mit den Sanktionen wäre das Land noch weiter verarmt.

Hat der heutige Gipfel Einfluss auf das geplante Treffen mit Trump?

Unbedingt. Wenn es heute nicht funktioniert hätte, hätte man dieses Treffen absagen können.

Wie lange dauert eine Abrüstung?

Das hängt vom politischen Willen beider Seiten ab. An sich könnte das sehr, sehr schnell gehen. Aber das wird Nordkorea nicht machen. Das Regime will sein Faustpfand gegen den eigenen Untergang nicht aus der Hand geben. Weiter bedarf es auch des politischen Willens der USA, Nordkorea in irgendeiner Weise Zugeständnisse zu machen.

Ist ein isoliertes Nordkorea Geschichte?

Kim wird es öffnen müssen. Nur so kann er eine wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen. Konkret heißt das, wir werden wohl mehr ausländische Touristen in Nordkorea sehen, und wenn es dann tatsächlich zu einem Friedensvertrag kommen sollte, auch westliche und chinesische Investoren in Nordkorea haben.

Werden wir Kim jetzt öfter im Ausland sehen?

Nicht so schnell. Es ist ja bis heute nicht auszuschließen, dass der Gipfel mit Trump in einem westlichen Land stattfindet. Das halte ich zwar für unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Ansonsten wird Kim wohl eher in der Region reisen. Ganz einfach, weil es näher ist. Kims bevorzugtes Reisegefährt ist ja der Zug.

Ihr Fazit?

Wenn ich sagen würde «großartige Symbolik, wenig Substanz» dann ist das zu negativ, aber es geht ein bisschen in diese Richtung. Vorerst gilt es wirklich abzuwarten.

*Hanns Günther Hilpert ist Leiter der Forschungsgruppe Asien der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

