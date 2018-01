Das sagt eine First-​​Lady-​​Forscherin zu Melania

Seit einem Jahr ist Melania Trump nicht mehr nur die Frau von Donald Trump, sondern auch die First Lady der USA. Erst im Sommer 2017 zog die 47-Jährige mit dem gemeinsamen Sohn Barron ins Weiße Haus ein – zuvor hatte sie monatelang weiter im New Yorker Trump Tower residiert. Auf Instagram teilt sie fleißig Momente aus ihrem Leben an der Seite des mächtigsten Mannes der Welt (siehe Video).

Umfrage Ist Melania Trump eine gute First Lady? Ja, auf jeden Fall.

Sie ist ganz in Ordnung.

Ich fand Michelle Obama besser.

Nein, überhaupt nicht.

Weiß nicht.

Für Experten nimmt sich die gebürtige Slowenin im Vergleich zu ihrer Vorgängerin Michelle Obama sehr zurück und tritt kaum mit eigenen Anliegen an die Öffentlichkeit. Bei Fehltritten ihres Mannes, die an die Öffentlichkeit geraten, verteidigt sie ihn oder schweigt – wie zuletzt nach Bekanntwerden seiner Affäre mit dem Pornostar Stormy Daniels. Katherine Jellison, Historikerin an der Ohio University, hat zu den First Ladys der USA geforscht. Sie zeigt sie sich nicht sehr optimistisch, was die Einflussmöglichkeiten von Melania Trump angeht.

Frau Jellison, was wird aus Melania Trumps erstem Jahr als First Lady in Erinnerung bleiben?

Ich glaube, ähnlich wie Bess Truman zu Beginn der 1950er-Jahre wird sie für ihre Zurückhaltung und ihr ruhiges Benehmen in Erinnerung bleiben.

Was sind ihre größten Stärken, was ihre Schwächen?

Ihre größte Stärke besteht darin, wie sie es geschafft hat, ihren Kopf oben zu behalten und an öffentlichen Anlässen mit Würde aufzutreten – selbst unter ständiger Beobachtung der Medien und angesichts der Unbeliebtheit ihres Ehemanns. Ihre größte Schwäche ist, dass sie sich nicht gleich mit Nachdruck für ihre Kampagne gegen Cyber-Mobbing unter Kindern eingesetzt hat.

Gibt es irgendwelche anderen Anliegen, für die Melania Trump als First Lady gekämpft hat?

Wie gesagt, ihre Bemühungen in der Anti-Mobbing-Kampagne waren bisher eher lau. Und mir sind keine anderen Anliegen bekannt, die sie verfolgt.

Ist es für die First Lady überhaupt möglich, für bestimmte Probleme Aufmerksamkeit zu schaffen?

Es ist schwierig für sie, die Anti-Mobbing-Kampagne oder irgendeine andere Kampagne ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, weil immer die Aktionen ihres Ehemanns in den Schlagzeilen stehen. Das lässt der First Lady nur wenig Raum.

Was erwarten Sie von Melania Trump 2018 und darüber hinaus?

Ich denke, sie wird weiter still sein, sich bedeckt halten und weiterhin vor allem für ihr attraktives Äußeres und ihre Garderobe Aufmerksamkeit bekommen.

(L'essentiel)