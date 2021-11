Grönländisches Parlament verbietet Uran-​​Gewinnung

In Grönland ist künftig die Gewinnung von Uran verboten. Mit der knappen Mehrheit der Regierungskoalition wurde das Vorhaben am Dienstag vom Parlament angenommen, wie die beiden führenden grönländischen Medien – der Rundfunksender «KNR» und die Zeitung «Sermitsiaq» – berichteten. Voruntersuchungen, Nachforschungen und die Ausbeutung von Uran sind somit in Grönland nicht länger erlaubt.

Damit hält die linke Partei Inuit Ataqatigiit (IA) von Regierungschef Múte B. Egede eines ihrer größten Wahlversprechen ein. Die Vorgängerregierung zerbrach nicht zuletzt an einem Streit über ein umstrittenes Minenprojekt zur Gewinnung von Seltenen Erden und Uran in Südgrönland.

Grönlands Regierungschef Múte B. Egede

Keine neuen Lizenzen für Erschließung von Öl- und Gasvorkommen

Sowohl die IA als auch ihr Juniorpartner Naleraq hatten sich unter anderem aus Umweltbedenken gegen das Minenprojekt ausgesprochen. Unter anderem aus Klimaschutzgründen vergibt Grönland auch keine neuen Lizenzen für die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen mehr.

Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.

(L'essentiel/DPA )