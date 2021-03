Wahlbeschränkungen in Georgia sorgen für Streit

Die Einschränkung des Wahlrechts im US-Staat Georgia hat zu einem erbitterten Schlagabtausch zwischen Demokraten und Republikanern im ganzen Land geführt. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die umstrittene Reform, die unter anderem die Briefwahl und die Registrierung für die Wahl erschwert, als Rassismus des 21. Jahrhunderts. Das US-Justizministerium werde diese «Grausamkeit» prüfen. Der republikanische Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, der das Gesetz am Donnerstag unterzeichnet hatte, warf Biden vor, die Heiligkeit der Wahlurne zu zerstören, indem er sich von Washington aus in die Angelegenheiten seines Staates einmische.

Gerade in Georgia hatte eine Rekordwahlbeteiligung und die demografische Veränderung in den Metropolen zu den Triumphen der Demokraten bei der Wahl ums Weiße Haus und den Stichwahlen um die beiden Mandate des Südstaats im Senat in Washington beigetragen. Zuvor war Georgia traditionell fest in republikanischer Hand.

Die Demokraten und Wahlrechtsaktivisten in Georgia beklagen, dass die neue Reform nichtweiße Wähler unverhältnismäßig benachteilige. Sie schreibt etwa einen Lichtbildausweis vor, um per Brief abstimmen zu können, und verkürzt die Antragsfrist für Briefwahlunterlagen.

Wahlrechtsreform auf Bundesebene geplant

Nicht nur in Georgia, sondern auch in anderen wahlentscheidenden Staaten wie Iowa und Arizona wollen die republikanisch kontrollierten Kongresse ähnliche Beschränkungen einführen . Die Demokraten planen ihrerseits eine große Wahlrechtsreform auf Bundesebene, die das Wählen erleichtern soll. Unter anderem soll die vorzeitige Stimmabgabe ausgebaut werden, außerdem soll man automatisch als Wähler registriert werden und das nicht mehr aktiv selber machen müssen. Auch verurteilte Straftäter könnten dann wählen und die einzelnen Staaten der USA sollten es schwerer haben, registrierte Wähler auszuschließen.

Wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse im Senat dürfte es Monate dauern, bis ein solches Vorhaben auch wirklich gebilligt werden könnte. Die Republikaner können mit sogenannten Filibustern – also Dauerreden im Parlament – eine Abstimmung blockieren. Vorschläge, diese Filibuster abzuschaffen, lehnen Biden und andere einflussreiche Demokraten noch ab, weil sie fürchten, dass das Land dadurch noch gespaltener werden würde.

