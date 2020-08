Melania Trump für «Weltkrieg»-​​Outfit kritisiert

«Kommt das aus dem Zweiten Weltkrieg?», «Das sieht aber sehr militärisch und kalt aus.» - Mit diesen Worten meldeten sich viele Twitter-User zu Wort, als sie die Outfit-Wahl von Melania Trump sahen.

Der zweiteilige Look von Designhaus Alexander McQueen hat tatsächlich alle Merkmale, die man von militärischen Uniformen kennt. Mit dem Zweiteiler in der Militär-Farbe Khaki, goldenen Knöpfen und ohne Schmuck, wandelte die First Lady die Gänge des Weißen Hauses entlang, bevor sie ihre Rede hielt. Einen Styling-Touch erlaubte sich Trump dann doch noch: Ein breiter Taillengürtel sorgte dafür, dass der Blazer «figurfreundlicher» wird.

Auch dem Fashion-Account Diet Prada entging die verblüffende Ähnlichkeit nicht und postete eine Uniform des US-Militärs aus dem Zweiten Weltkrieg zum Vergleich.

Outfit im Sale

Wie das Internet ziemlich schnell herausfand, sind Blazer und Rock derzeit um knapp 2.500 Euro beim Online-Händler Farfetch zu bestellen - im Abverkauf. Für eine Millionärsgattin ein Schnäppchen!

Nicht der erste Outfit-Aufreger

Melania Trump sorgt immer wieder mit ihrer Kleidungswahl für Aufsehen. So waren es die Worte «I really don't care. Do you?» («Es kümmert mich wirklich nicht. Dich?») auf der Rückseite ihres Parkas, der bereits 2018 für einen Skandal sorgte. Trug sie es doch gerade zu jenem Zeitpunkt als US-Präsident Donald Trump für die Verhaftung von Einwanderer-Kindern an der US-mexikanischen Grenze scharf kritisiert wurde.

On her visit to a trip to see immigrant kids caged away..@flotus American Presidents wife Melania Trump arrives to board a plane wearing a green parka jacket sold by Zara that says "I Really Don't Care. Do U?" on the back. @TheRealNewsHAC



(Zara, Chip Somodevilla/Getty Images) pic.twitter.com/ycwvOS4NLN — HacNews (@TheRealNewsHAC) June 21, 2018

(L'essentiel/mia)