Kreml verhängt Sanktionen gegen Deutschland

Das russische Außenministerium hat am Dienstag hochrangige Diplomaten aus mehreren EU-Staaten einbestellt, um sein Missfallen über den Umgang dieser Länder mit dem Giftanschlag auf den Oppositionsführer Alexej Nawalny zu bekunden.

Die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete, Diplomaten aus Deutschland, Frankreich und Schweden seien am Morgen im Außenministerium in Moskau eingetroffen. Nawalny hatte am Montag mitgeteilt, ein von ihm unter falschem Namen kontaktierter Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB habe eine Beteiligung an dem Giftanschlag auf ihn eingestanden.

Am Nachmittag dann berichtete die Deutsche-Presse-Agentur (DPA), dass Russland Einreisesperren gegen Vertreter des deutschen Regierungsapparats verhängt hat. Das wurde am Dienstag der Geschäftsträgerin der deutschen Botschaft in Moskau, Beate Grzeski, bei einem Gespräch im russischen Außenministerium mitgeteilt, wie die DPA vom Auswärtigen Amt in Berlin erfuhr.

(L'essentiel/AFP/DPA)