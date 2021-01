Twitter und Facebook sperren Trumps Accounts

Nach Twitter schiebt auch Facebook dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump einen Riegel vor. Das Online-Netzwerk gab am Mittwoch bekannt, dass Trump für 24 Stunden keine Posts mehr werde absetzen können. Grund der Sperrung seien zwei Verstöße gegen Facebook-Richtlinien.

Nach der Erstürmung des US-Capitols durch Anhänger Trumps hatte Twitter zuvor dessen Account für zwölf Stunden blockiert und ihm mit einer dauerhaften Sperrung gedroht. Trump hatte in einer Reihe von Tweets nach den chaotischen Szenen seine haltlosen Vorwürfe von Wahlbetrug bekräftigt und Verständnis für den aufgebrachten Mob geäußert. Twitter entfernte diese Postings und ein Video und sperrte den Account schließlich ganz, und zwar zum ersten Mal. Sollte Trump künftig weiter gegen die Richtlinien gegen die Verbreitung von Fehlinformationen verstoßen, werde sein Account dauerhaft gesperrt, hieß es von Twitter.

Vorwürfe an Plattformen

In der entfernten Video-Botschaft sagte Trump: «Ich kenne euren Schmerz. Ich weiß, dass ihr euch verletzt fühlt. Aber ihr müsst jetzt nach Hause gehen», sagte er. «Wir können diesen Leuten nicht in die Hände spielen. Wir brauchen Frieden. Also geht heim. Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes.» Später schrieb er: «Das sind Dinge und Ereignisse, die passieren, wenn ein ehrwürdiger Erdrutschsieg bei einer Wahl ohne viel Federlesen und auf so bösartige Weise großen Patrioten entrissen wird, die so lange schlecht und unfair behandelt worden sind», schrieb Trump auf Twitter. «Geht in Liebe und Frieden nach Hause. Erinnert euch für immer an diesen Tag.»

Während einige Beobachter das Durchgreifen der Internet-Plattformen begrüssten, warfen einige Experten den Unternehmen vor, im Umgang mit Trump und dessen Unterstützern jahrelang nur herumgedruckst zu haben. In all der Zeit hätten sie gefährliche Falschinformationen unters Volk bringen und zu Gewalt anstiften können, die zur der jüngsten Eskalation beigetragen habe.

