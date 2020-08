Zwei Tage altes Baby stirbt in Indien an Covid-​​19

Im indischen Bundesstaat Tripura ist am Samstag ein an Coronavirus infiziertes Baby gestorben. Wie Hindustan Times berichtet, war das Mädchen am Donnerstag im Krankenhaus von Agartala zur Welt gekommen. Das Baby ist das jüngste Corona-Todesopfer in Indien.

Ein Test bei der schwangeren Mutter hatte gezeigt, dass die Frau an Covid-19 erkrankt war. Nach der Geburt wurde ein Test am Neugeborenen durchgeführt. Auch das Baby war positiv.

Kinder nach wie vor keine besondere Risikogruppe

Todesfälle bei Kindern an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung sind äußerst selten. Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren haben extrem milde Symptome, sagen Gesundheitsexperten. Dennoch kommt es ab und zu vor, dass Babys und Kleinkinder an Corona sterben. Ende März starb ein zwölfjähriges Mädchen in Belgien, im Juni ein 13 Jahre alter Junge in Großbritannien.

Im Mai war im US-Bundesstaat Illinois ein Baby nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben. Laut New York Times handelte es sich damals um den ersten bekannten Todesfall eines Kindes unter einem Jahr mit dem Virus in den USA.

