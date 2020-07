Bundespolizisten ziehen sich aus Portland zurück

Die Einsatzkräfte des Bundes, die Anfang Juli von Washington aus nach Portland im Bundesstaat Oregon beordert wurden, sollen wieder abziehen. Das sagte Kate Brown, Gouverneurin von Oregon, wie verschiedene US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten.

Demnach habe sich die Gouverneurin mit US-Vizepräsident Mike Pence darauf geeinigt, die Truppen wieder abzuziehen. «Die Bundesbeamten führten sich auf, als würden sie die Stadt belagern, trugen keine Verantwortung und brachten nur Gewalt und Zwietracht in unsere Gesellschaft», sagte Brown. Bis wann die Bundesbeamten sich genau zurückziehen, wurde nicht kommuniziert.

«Keine andere Wahl»

In Washington bestätigte der amtierende Heimatschutzminister Chad Wolf die Einigung. Er betonte aber, die Kräfte des Bundes würden so lange vor Ort bleiben, bis sichergestellt sei, dass das Gebäude des Bundesgerichts nicht mehr angegriffen werde.

Stunden zuvor hatte US-Präsident Trump noch bekräftigt, dass die Präsenz der Bundespolizisten so wichtig sei wie nie zuvor: «Wir verlassen Portland nicht, ehe die Stadt sicher ist. Wenn das die Verantwortlichen in Portland und Oregon nicht selbst hinbekommen, bleibt uns keine andere Wahl», so Trump.

Noch mehr Eskalation?

Trump schickte die Streitkräfte Anfang Juli nach Portland. Er begründete den Schritt damit, dass die Sicherheitsbehörden vor Ort nicht Herr der Lage seien und er verpflichtet sei, «amerikanisches Eigentum» zu schützen.

In Portland wurden die Streitkräfte des Bundes mit Argwohn empfangen. Kritiker monierten, dass sie gar nicht um Unterstützung gefragt hätten. Zudem stellten Experten in Frage, ob das Auftreten der Streitkräfte die Proteste nicht noch mehr zur Eskalation gebracht habe.

Ungewöhnlicher Schritt

Die von US-Präsident Donald Trumps Regierung betriebene Verlegung von Kräften des Bundes nach Portland gegen den Willen der Gouverneurin und des Bürgermeisters der Stadt war ein politisch sehr ungewöhnlicher – und umstrittener – Schritt. Rund um das Gericht war es wiederholt zu Ausschreitungen gekommen.

Kritiker warfen den paramilitärisch auftretenden Kräften des Bundes ein extrem aggressives Vorgehen gegen zumeist friedliche Demonstranten vor. Brown etwa erklärte am Mittwoch, mit ihrem Vorgehen hätten sie «Gewalt und Unfrieden» nach Portland gebracht.

